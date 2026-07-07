Công bố quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân

TPO - Ban Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhiệm kì 2026 - 2031 gồm 5 thành viên là các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành, có thời gian dài công tác, gắn bó với nhà trường.

Hôm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ thông báo quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc nhiệm kì 2026 - 2031. Theo đó, PGS.TS Bùi Đức Thọ được bổ nhiệm Giám đốc và 4 Phó Giám đốc gồm: PGS.TS Bùi Huy Nhượng, GS.TS Nguyễn Thành Hiếu, GS.TS Tô Trung Thành, GS.TS Nguyễn Hữu Ánh.

PGS.TS Bùi Đức Thọ sinh năm 1975 tại Hà Tĩnh. Ông là sinh viên và được giữ lại trường giảng dạy từ năm 1996. Ông học thạc sĩ tại Đại học Boise State (Mỹ) và làm tiến sĩ tại Đại học Kyung (Hàn Quốc). Trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc, PGS. Bùi Đức Thọ là hiệu phó Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (từ năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chuyển thành Đại học Kinh tế Quốc dân).

Lễ ra mắt Ban Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhiệm kì 2026 - 2031. PGS.TS Bùi Đức Thọ (đứng giữa) là tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: N.H

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Đức Thọ bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được thay mặt tập thể lãnh đạo nhà trường chia sẻ thông điệp và tầm nhìn chiến lược trong nhiệm kì mới.

Tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định, tập thể lãnh đạo nhận thức rõ việc được bổ nhiệm là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Đó là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước trong bối cảnh giáo dục và đào tạo được xác định có vai trò quyết định đối với tương lai đất nước; đồng thời là trách nhiệm trước sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ GD&ĐT và tập thể sư phạm Đại học Kinh tế Quốc dân.

PGS.TS Bùi Đức Thọ cam kết quyết tâm thực hiện thành công những nội dung trong chương trình hành động khi thực hiện quy trình bổ nhiệm.

Ông khẳng định Ban Giám đốc nhiệm kì mới sẽ không phụ những niềm tin ấy vì đang được đứng trên một nền tảng vững chắc được xây dựng và bồi đắp suốt 70 năm qua.

Về phía cá nhân, PGS.TS Bùi Đức Thọ cam kết quyết tâm thực hiện thành công những nội dung trong chương trình hành động đã báo cáo khi thực hiện quy trình bổ nhiệm.

Ông chia sẻ, chương trình hành động là những hoài bão và khát vọng cống hiến để đưa Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục phát triển. Với sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể nhà trường, PGS. Bùi Đức Thọ tin tưởng những mục tiêu đề ra sẽ được hiện thực hóa thành công.