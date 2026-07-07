Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai rà soát cụm thi có nhiều điểm 10 môn Toán

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một cụm thi tốt nghiệp THPT tại Lào Cai tập trung nhiều điểm 10 môn Toán, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã thành lập tổ công tác rà soát dữ liệu. Bước đầu, cơ quan này cho biết, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó đề cập đến một cụm thi tại tỉnh Lào Cai có số lượng điểm cao môn Toán tập trung bất thường.

Theo các phân tích được chia sẻ, trong một dải số báo danh liên tiếp gồm 336 thí sinh có tới 41 bài thi đạt điểm 10 môn Toán. Trong khi đó, toàn tỉnh Lào Cai chỉ có 60 điểm 10 môn này. Nhóm thí sinh trên chỉ chiếm khoảng 2% tổng số thí sinh của tỉnh.

Từ các số liệu thống kê, một số ý kiến trên mạng xã hội đặt vấn đề về khả năng xuất hiện bất thường trong phân bố điểm thi.

Trao đổi với phóng viên, ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, Sở đã thành lập tổ công tác để rà soát toàn bộ dữ liệu liên quan.

"Chúng tôi thành lập tổ công tác để kiểm tra, rà soát lại. Qua xem xét bước đầu chưa phát hiện biểu hiện bất thường ở dải điểm này. Khi có thông tin phản ánh thì trách nhiệm của Sở là phải kiểm tra, rà soát. Nếu cần thiết sẽ báo cáo tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo", ông Chung nói.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, dải số báo danh được nhắc đến thuộc cụm thi của khối trường chuyên trên địa bàn tỉnh. Việc tập trung nhiều điểm từ 8 đến 10, trong đó có nhiều điểm tuyệt đối, phần nào phản ánh năng lực học tập của nhóm học sinh chuyên, đặc biệt là các lớp chuyên khối tự nhiên.

Dù vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai vẫn tiếp tục rà soát, kiểm tra các dữ liệu liên quan để bảo đảm tính khách quan, minh bạch của kỳ thi, đồng thời sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu làm rõ.

Thành Đạt - Văn Đức
#Rà soát dữ liệu điểm thi #Phân bố điểm thi Toán #Thông tin bất thường trong kỳ thi #Chấm điểm thi và xác minh #Minh bạch trong kỳ thi tốt nghiệp #Điểm thi cao bất thường #Vụ nhiều điểm 10 toán ở Tuyên Quang #Tại sao năm nay các thí sinh có điểm môn toán cao #Rà soát thông tin liên quan đến nhiều điểm 10 môn toán

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe