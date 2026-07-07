Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai rà soát cụm thi có nhiều điểm 10 môn Toán

TPO - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một cụm thi tốt nghiệp THPT tại Lào Cai tập trung nhiều điểm 10 môn Toán, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã thành lập tổ công tác rà soát dữ liệu. Bước đầu, cơ quan này cho biết, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó đề cập đến một cụm thi tại tỉnh Lào Cai có số lượng điểm cao môn Toán tập trung bất thường.

Theo các phân tích được chia sẻ, trong một dải số báo danh liên tiếp gồm 336 thí sinh có tới 41 bài thi đạt điểm 10 môn Toán. Trong khi đó, toàn tỉnh Lào Cai chỉ có 60 điểm 10 môn này. Nhóm thí sinh trên chỉ chiếm khoảng 2% tổng số thí sinh của tỉnh.

Từ các số liệu thống kê, một số ý kiến trên mạng xã hội đặt vấn đề về khả năng xuất hiện bất thường trong phân bố điểm thi.

Trao đổi với phóng viên, ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, Sở đã thành lập tổ công tác để rà soát toàn bộ dữ liệu liên quan.

"Chúng tôi thành lập tổ công tác để kiểm tra, rà soát lại. Qua xem xét bước đầu chưa phát hiện biểu hiện bất thường ở dải điểm này. Khi có thông tin phản ánh thì trách nhiệm của Sở là phải kiểm tra, rà soát. Nếu cần thiết sẽ báo cáo tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo", ông Chung nói.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, dải số báo danh được nhắc đến thuộc cụm thi của khối trường chuyên trên địa bàn tỉnh. Việc tập trung nhiều điểm từ 8 đến 10, trong đó có nhiều điểm tuyệt đối, phần nào phản ánh năng lực học tập của nhóm học sinh chuyên, đặc biệt là các lớp chuyên khối tự nhiên.

Dù vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai vẫn tiếp tục rà soát, kiểm tra các dữ liệu liên quan để bảo đảm tính khách quan, minh bạch của kỳ thi, đồng thời sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu làm rõ.