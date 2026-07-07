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Pháp luật

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Bắt Nguyễn Thành Nam, tác giả cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Thanh Hà

TPO - Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh (cùng trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) liên quan đến cuốn sách 'Chuyện với Thanh'.

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Đối tượng Nam tại cơ quan điều tra.

Ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng Nguyễn Thành Nam (SN 1961) và Trần Việt Anh (SN 1993, cùng trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, cả 2 bị can trên đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng”, nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã phạm vào tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng nêu trên của Cơ quan An ninh điều tra đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định pháp luật.

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Đối tượng Việt Anh.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong cuốn sách là không đúng sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi đến bạn đọc. Còn Trần Việt Anh khai việc xây dựng các nội dung nhằm thu hút người xem, tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên các nền tảng số.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Thanh Hà
#Vụ án sách xuyên tạc lịch sử #Vi phạm pháp luật về tuyên truyền #Hành vi làm #tàng trữ #phát tán tài liệu chống Nhà nước #Xử lý hình sự các hành vi vi phạm #Vai trò của truyền thông số và lợi ích kinh tế

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