Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran sau khi ba tàu chở dầu bị tấn công

TPO - Quân đội Mỹ vừa tiến hành một đợt không kích mới vào Iran và khôi phục lệnh cấm nước này bán dầu, sau khi ba tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz.

Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Trong lúc hàng chục nghìn người đổ về TP. Qom để tiễn đưa cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã bắt đầu một loạt cuộc không kích nhằm buộc Iran phải trả giá đắt.

“Iran đã có những hành động gây hấn vô cớ, nguy hiểm và vi phạm rõ ràng lệnh ngừng bắn”, CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

Truyền thông Iran đưa tin nhiều vụ nổ xảy ra vào rạng sáng ngày 8/7 tại thành phố cảng Sirik, đảo Qeshm và TP. Bandar Abbas ở miền Nam nước này. Chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại. Diễn biến này đe dọa lệnh ngừng bắn mà Mỹ và Iran đạt được tháng trước.

Ngày 7/7, Washington dừng cho phép Iran bán dầu trên thị trường quốc tế. Giá dầu thế giới tăng hơn 3% sau khi Mỹ thông báo hủy giấy phép bán dầu của Iran.

Trước đó, một quan chức Mỹ khẳng định các nhà đàm phán vẫn đang thiện chí hướng tới thỏa thuận cuối cùng với Iran. Tuy nhiên, việc Tehran kiểm soát eo biển Hormuz mang lại cho nước này đòn bẩy chiến lược rất lớn, giúp họ có thể tạo thế giằng co với lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới.

Các nhà phân tích tin rằng Iran đang dùng các vụ tấn công tàu thương mại để nhấn mạnh lợi thế đó trong quá trình đàm phán hòa bình lâu dài với Mỹ.

Theo thỏa thuận tạm thời Mỹ - Iran đạt được tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ ban hành giấy phép từ ngày 22/6, cho phép bán dầu thô cùng các sản phẩm hóa dầu và dầu mỏ có nguồn gốc từ Iran đến ngày 21/8. Khi thu hồi giấy phép này, Washington yêu cầu Iran chấm dứt các giao dịch liên quan trước ngày 17/7.

Bộ Ngoại giao Iran lên án quyết định của Bộ Tài chính Mỹ, cho rằng động thái này vi phạm khuôn khổ thỏa thuận chấm dứt chiến tranh và cảnh báo Washington sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

Rạng sáng 8/7, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nước này sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia.

Hàng chục nghìn người tham dự lễ tang cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. (Ảnh: AP)

Qatar cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công các tàu thương mại, trong đó có tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cỡ lớn Al Rekayyat của Qatar. Con tàu được nói là đã bị máy bay không người lái tấn công trong đêm, gây cháy phòng máy. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và đang được sơ tán.

Các nguồn tin an ninh hàng hải cũng cho biết, 1 tàu chở dầu treo cờ Ả-rập Xê-út, được cho là siêu tàu chở dầu Wedyan, đã bị hư hại ngoài khơi Oman.

Bộ Ngoại giao Qatar đã triệu Đại sứ Iran tại Doha để trao công hàm phản đối liên quan đến vụ tấn công tàu chở dầu.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran gọi các cáo buộc của Qatar là “khó hiểu”, khẳng định Tehran vẫn nghiêm túc thực hiện các cam kết, nhưng cho rằng các tàu thương mại sẽ đối mặt với rủi ro nếu di chuyển theo các tuyến hàng hải không được phối hợp với Iran.

Giới lãnh đạo Iran đang hướng tới việc thiết lập cơ chế thu phí thường trực, điều có thể thay đổi đáng kể cán cân quyền lực tại khu vực, nơi Washington từ lâu đóng vai trò là bên bảo đảm an ninh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo sẽ nối lại các cuộc không kích. Đầu tuần này, ông phát biểu tại Phòng Bầu dục: “Hoặc chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện… Chúng ta có thể phá sập các cây cầu của họ chỉ trong 1 giờ, có thể đánh sập toàn bộ hệ thống năng lượng của họ”.