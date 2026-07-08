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Thế giới

Nhiều tiếng nổ vang lên từ hai hòn đảo chiến lược của Iran

Minh Hạnh

TPO - Truyền thông nhà nước Iran sáng sớm 8/7 cho biết, các vụ nổ đã được báo cáo trên đảo Kharg và đảo Qeshm, trong bối cảnh lực lượng Mỹ nối lại cuộc tấn công vào nước này sau nhiều ngày ngừng bắn.

Báo cáo từ Press TV cho biết, nhiều tiếng nổ đã vang lên từ đảo Kharg và đảo Qeshm, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào được công bố.

Đảo Kharg - dải đất dài 1,5 km ngoài khơi bờ biển Iran - là huyết mạch của nền kinh tế Iran, thường xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này. Các quan chức Mỹ mô tả hòn đảo là “đầu mối cho toàn bộ nguồn cung dầu của Iran”.

Trong khi đó, đảo Qeshm là hòn đảo lớn nhất của Iran ở Vịnh Ba Tư, được coi là một phần của “tuyến phòng thủ chính” gần eo biển Hormuz.

Mỹ đã tấn công hai hòn đảo này nhiều lần, và Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây đã đưa ra ý tưởng kiểm soát đảo Kharg, cũng như các cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác của Iran.

Quân đội Mỹ chưa bình luận về báo cáo của truyền thông Iran.

Các vụ nổ trước đó ở Iran sau khi Mỹ nối lại chiến dịch tấn công. (Nguồn: RT)

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, lực lượng Mỹ đã hoàn thành đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran, nhắm trúng hơn 80 mục tiêu.

“Lực lượng Mỹ đã tấn công các hệ thống phòng không, mạng lưới chỉ huy và kiểm soát, các địa điểm radar ven biển, hệ thống tên lửa chống hạm và hơn 60 tàu nhỏ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong và gần eo biển, để làm suy yếu khả năng tấn công của Iran nhằm vào dòng chảy thương mại quốc tế”, CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

CENTCOM cũng cho biết thêm, rằng lực lượng này “vẫn duy trì tư thế sẵn sàng để buộc Iran phải chịu trách nhiệm nếu thỏa thuận không được tuân thủ”.

Minh Hạnh
CNN
#Iran #Mỹ #đảo Kharg #đảo Qeshm #Mỹ tấn công Iran #Vịnh Ba Tư #xung đột Mỹ Iran #tin tức Trung Đông

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