Messi bật khóc sau trận thắng không tưởng

TPO - Lionel Messi bật khóc sau khi cùng Argentina tạo nên màn ngược dòng 3-2 trước Ai Cập để giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Chia sẻ đầy cảm xúc của đội trưởng Argentina, cùng khoảnh khắc ăn mừng sau trận, phủ sóng truyền thông quốc tế và đưa từ khóa "Messi" tăng vọt trên Google Trends.

Theo Reuters, Messi không giấu được cảm xúc sau cú lội ngược dòng nghẹt thở giúp Argentina thắng Ai Cập 3-2. Khoảnh khắc đội trưởng Argentina bật khóc nức nở sau tiếng còi mãn cuộc vòng 1/8 phủ sóng truyền thông quốc tế.

Argentina bước vào vòng 1/8 với tư cách đương kim vô địch nhưng có nguy cơ sớm dừng bước khi bị Ai Cập dẫn trước 2-0. Messi trải qua 90 phút nghẹt thở sau khi đá hỏng quả phạt đền ở đầu hiệp hai, khiến đội bóng rơi vào thế khó.

Messi bật khóc sau khi Argentina lội ngược dòng thắng Ai Cập tỷ số 3-2.

Khoảng hơn 10 phút cuối trận, Argentina ghi liên tiếp ba bàn thắng, hoàn tất màn ngược dòng 3-2 trước Ai Cập. Messi kiến tạo cho Cristian Romero rút ngắn tỷ số trước khi trực tiếp ghi bàn gỡ hòa. Đến phút bù giờ, Enzo Fernandez dứt điểm ấn định chiến thắng, đưa Argentina vào tứ kết.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Messi quỳ xuống sân bật khóc nức nở. Các đồng đội chạy đến ôm chầm đội trưởng trong khoảnh khắc vỡ òa. Truyền thông quốc tế gọi đây là trận đấu nhiều cảm xúc nhất của Argentina tại World Cup 2026, đồng thời khiến "cả thế giới" nghẹt thở, lo lắng thay cho đội bóng đương kim vô địch.

Messi chia sẻ xúc động sau khi hết trận: "Chúng tôi ở sâu dưới vực thẳm và vẫn tìm được đường trở lại. Thật không dễ để lội ngược dòng khi bị dẫn 0-2. Đội bóng này không bao giờ từ bỏ, luôn chiến đấu đến giây cuối cùng. Hôm nay, chúng tôi một lần nữa chứng minh điều đó".

Đội trưởng Argentina nhấn mạnh đây là chiến thắng của cả tập thể chứ không phải cá nhân nào. "Tôi hạnh phúc và tự hào về các đồng đội. Chúng tôi vẫn còn ở đây và chiến đấu. Người hâm mộ luôn ở bên chúng tôi, xứng đáng được tận hưởng khoảnh khắc này. Bây giờ, chúng tôi phải nghỉ ngơi vì phía trước còn một trận đấu rất khó khăn", Messi chia sẻ thêm.

Đây là lần hiếm hoi khán giả chứng kiến Messi bộc lộ cảm xúc mạnh đến vậy. Mạng xã hội cũng bùng nổ khoảnh khắc đội trưởng Argentina quỳ gối bật khóc. Truyền thông quốc tế cũng dày đặc thông tin về màn cứu thua ngoạn mục của Messi.

Lượng tìm kiếm về Messi cũng tăng đột biến trên Google Trends. Mức độ quan tâm đối với từ khóa "Messi" tại Việt Nam tăng khoảng 250% sau 24 giờ. Biểu đồ tìm kiếm đạt đỉnh vào khoảng 1h08 ngày 8/7 (giờ Việt Nam), sau khi trận đấu khép lại và những hình ảnh Messi ăn mừng lan truyền mạnh.

Ở nhóm cụm từ tìm kiếm tăng đột biến, người dùng Việt Nam đặc biệt quan tâm đến các từ khóa như "enzo fernández", "Messi hụt pen", "Messi thắng hay thua", "Messi miss penalty" và "Messi miss pen". Người hâm mộ World Cup tại Việt Nam gần như nín thở sau quả phạt đền hỏng của Messi.

Reuters mô tả đây là cuộc lội ngược dòng ngoạn mục giúp nhà đương kim vô địch thoát khỏi nguy cơ bị loại trong gang tấc. World Cup 2026 vẫn còn sự hiện diện của Messi - ngôi sao được xem là một trong những tâm điểm lớn nhất của giải đấu.

Nhiều bài bình luận nhận định cả thế giới như thở phào khi Argentina tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Trận thắng càng trở nên đáng chú ý khi hai đội tuyển siêu sao vừa bại trận. Bồ Đào Nha cùng Cristiano Ronaldo dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại trước Tây Ban Nha, còn Brazil và Neymar bị Na Uy loại khỏi cuộc đua trước đó, khép lại giấc mơ vô địch World Cup 2026.

Sau màn thắng ngược dòng trước Ai Cập, Argentina chạm trán Thụy Sĩ ở vòng tứ kết. Việc Messi và Argentina đi tiếp giúp giải đấu tiếp tục giữ sức hút ở chặng nước rút. Argentina tiếp tục trong cuộc đua bảo toàn chức vô địch, còn Messi đứng trước cơ hội kéo dài hành trình ở kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp.