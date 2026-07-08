Nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương làm Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

TPO - PGS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương sinh năm 1974, vừa nhận quyết định bổ nhiệm vị trí Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Ngày 7/7, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS, nhạc sĩ Huy Phương giữ chức Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

PGS.TS, nhạc sĩ Huy Phương nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Trần Huấn.

PGS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương sinh năm 1974, là con trai cố nhạc sĩ Huy Du và PGS.TS Nguyễn Thị Nhung - nhạc sĩ nữ thế hệ đầu sáng tác giao hưởng.

Nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương được gia đình định hướng học piano từ năm 6 tuổi. Sau 14 năm theo học tại Học viện Âm nhạc Gnesin ở Nga, nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương lần lượt tốt nghiệp xuất sắc các hệ Trung cấp, Đại học, Thạc sĩ biểu diễn piano và Tiến sĩ Âm nhạc học.

Năm 2003, ông về nước và công tác tại Khoa Piano của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, có nhiều đóng góp trong việc đào tạo tài năng trẻ nghệ thuật.

Nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương được gia đình định hướng học piano từ khi còn nhỏ.

Hàng năm, nhạc sĩ Huy Phương đều đặn tham gia vào những chương trình biểu diễn trong và nước ngoài với vai trò soloist cùng dàn nhạc và nghệ sĩ piano trong các nhóm hòa tấu thính phòng.

Năm 2014, Huy Phương được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Khoa Piano. Một năm sau, anh được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư.

Năm 2020, nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc phụ trách Đào tạo của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Năm 2021, ông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Học viện.

Năm 2024, PGS.TS Nguyễn Huy Phương cùng 13 học trò tổ chức thành công buổi hòa nhạc Harmony of Generations tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Đây là chương trình đặc biệt quy tụ nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, cựu sinh viên xuất sắc đã và đang học trong lớp chuyên ngành và hòa tấu piano của ông.