Món quà của Haaland cho Na Uy

TPO - Từng thừa nhận không phải người mê đọc sách, tiền đạo Erling Haaland gây bất ngờ khi chi khoảng 134.000 USD để mua cuốn sách cổ quý hiếm rồi trao tặng quê hương Bryne. Đằng sau món quà lập kỷ lục giá bán tại Na Uy là mong muốn gìn giữ di sản và khơi dậy tình yêu đọc sách cho thế hệ trẻ.

Món quà tiền tỷ

Không chỉ tạo ảnh hưởng trên sân cỏ, tiền đạo Erling Haaland - đang chơi cho tuyển Na Uy tại World Cup 2026 - còn gây chú ý với một hành động mang ý nghĩa văn hóa khi trao tặng bản thảo quý hiếm về sử thi Viking cho quê hương mình - Bryne. Món quà được kỳ vọng không chỉ góp phần bảo tồn một di sản lịch sử mà còn truyền cảm hứng đọc sách cho thế hệ trẻ.

Theo Artnet News, ngôi sao của Manchester City cùng cha là cựu tuyển thủ Alf-Inge Haaland đã mua ấn bản đầu tiên của bộ biên niên sử do Snorri Sturluson biên soạn, được dịch sang tiếng Na Uy - Đan Mạch, với giá khoảng 134.000 USD (tương đương 3,5 tỷ đồng). Đây là mức giá cao nhất từng được ghi nhận đối với một cuốn sách tại Na Uy.

Erling Haaland trao tặng cuốn sách cổ về người Viking cho thư viện ở quê hương Bryne.

Cuốn sách được mua từ doanh nhân kiêm nhà sưu tập Johan Fredrik Odfjell thông qua nhà đấu giá SD Auction vào cuối năm 2025. Đến ngày 24/3, chính quyền đô thị Time mới công bố danh tính người mua.

Cuốn sách được tiền đạo Erling Haaland mua lại là bản duy nhất còn tồn tại của ấn bản in năm 1594 của Heimskringla (Bộ sử thi các vị vua Na Uy). Tác phẩm được xem là một trong những nền tảng của lịch sử và văn hóa Na Uy, ghi lại những câu chuyện về các vị vua, hoàng hậu, chiến binh và người dân thời Trung Cổ.

Thay vì lưu giữ trong bộ sưu tập cá nhân, Haaland quyết định hiến tặng cuốn sách cho địa phương với điều kiện tác phẩm được trưng bày thường xuyên tại thư viện Bryne để người dân và du khách có thể tiếp cận.

"Tôi muốn cuốn sách luôn được mở để mọi người có thể đọc về những người từng sống ở nơi tôi sinh ra - Bryne và vùng Jæren. Mọi người sẽ dễ yêu thích việc đọc hơn khi nhận ra chính mình trong những con người và địa danh được nhắc đến trong sách", Haaland chia sẻ.

Phiên bản sử thi của Snorri do Mattis Størssøn chuyển ngữ. Ảnh: Chính quyền đô thị Time.

Được in tại Đan Mạch năm 1594, khi Na Uy chưa có kỹ thuật in ấn, cuốn sách dựa trên bản dịch của luật gia Mattis Størssøn từ tác phẩm của sử gia Snorri Sturluson. Đây được xem là cuốn sách in đầu tiên ghi lại lịch sử cổ đại của Na Uy và là cột mốc quan trọng trong lịch sử xuất bản nước này. Trước khi Haaland trao tặng cho quê hương, đây là bản gốc duy nhất của ấn bản đầu tiên còn thuộc sở hữu tư nhân.

Lan tỏa truyền thống đọc tại Na Uy

Dù Haaland từng thừa nhận mình “không mê đọc sách”, anh nói rằng bóng đá chỉ giúp một số ít người thực hiện ước mơ, còn sách có thể giúp rất nhiều người nuôi dưỡng và theo đuổi ước mơ của mình.

"Tôi may mắn được sống với ước mơ nhờ bóng đá, nhưng không phải ai cũng có cơ hội đó. Sách mang đến cho nhiều người cơ hội mơ ước, khám phá những khả năng mới và tìm ra con đường của riêng mình", tiền đạo tuyển Na Uy cho biết.

Hành động của Haaland nhận được sự tán dương lớn từ giới chức địa phương. Đại diện chính quyền địa phương - ông Andreas Vollsund, người vốn là thầy giáo cũ thời tiểu học của Haaland - đánh giá món quà của gia đình Haaland không chỉ có giá trị về lịch sử mà còn mang ý nghĩa giáo dục.

Tiền đạo Erling Haaland đang là ngôi sao của tuyển Na Uy trong mùa World Cup 2026.

"Erling chưa bao giờ quên nơi mình sinh ra. Quan trọng hơn, Erling, Alfie và Quỹ EH9 Foundation đã trao cho chúng tôi cơ hội thực hiện một trong những điều ý nghĩa nhất dành cho thế hệ trẻ, đó là mang đến niềm vui đọc sách", ông nói.

Theo kế hoạch được chính quyền đô thị Time công bố, từ năm học 2026-2027, địa phương sẽ tổ chức cuộc thi đọc sách dành cho học sinh. Những lớp có thành tích tốt nhất sẽ được mời tới sân vận động Ullevaal ở Oslo để theo dõi đội tuyển quốc gia Na Uy thi đấu cùng Haaland.

Hành động của Haaland nối tiếp truyền thống khuyến đọc vốn được Na Uy duy trì nhiều thập kỷ qua. Từ những năm 1960, quốc gia Bắc Âu này đã xem sách là một phần của đời sống cộng đồng thay vì chỉ là phương tiện giải trí cá nhân.

Theo chương trình do Nhà nước Na Uy hỗ trợ thông qua Hội đồng Nghệ thuật Na Uy, nhiều đầu sách mới sau khi được thẩm định chất lượng sẽ được mua với số lượng lớn và phân phối đến hệ thống thư viện trên toàn quốc. Mục tiêu là vừa hỗ trợ các tác giả, nhà xuất bản, vừa giúp độc giả ở mọi địa phương tiếp cận những tác phẩm có giá trị.

Tùy từng giai đoạn và từng thể loại, số lượng sách được mua có thể dao động từ hàng trăm đến hơn 1.000 bản cho mỗi đầu sách. Một số báo cáo ghi nhận khoảng 1.000 bản đối với sách dành cho người lớn và khoảng 1.500 bản với sách thiếu nhi, trong khi số liệu của UNESCO lần lượt là 703 và 1.480 bản.

Mô hình này giúp các tác giả nhanh chóng có độc giả thông qua hệ thống thư viện công, đồng thời tạo điều kiện để các nhà xuất bản nhỏ duy trì hoạt động. Với người đọc, các thư viện không chỉ có những đầu sách bán chạy mà còn liên tục bổ sung tác phẩm văn học, phi hư cấu, sách dịch, truyện tranh và sách thiếu nhi mới.