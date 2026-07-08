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CLIP: Cận cảnh 'nông trại' cần sa vừa bị triệt phá ở Hà Nội

Tâm Hà

TPO - Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm trồng, chế biến, mua bán cần sa, thu giữ số lượng lớn cây cần sa, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Công an thu giữ nhiều cây cần sa trồng tại Hà Nội. Clip: Tâm Hà

Tháng 6 năm 2026, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, Công an phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội đã điều tra cơ bản, cập nhật các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, các khu nhà trọ, công trình xây dựng và các nhóm đối tượng có nguy cơ liên quan đến ma túy.

Từ 1 trường hợp dương tính với ma túy phát hiện trong đợt cao điểm, cơ quan Công an đã mở rộng điều tra và làm rõ 21 người có liên quan.

Theo điều tra, Hoàng Huy Hùng, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội khai nhận bắt đầu sử dụng cần sa từ khoảng năm 2021. Thấy giá cần sa trên thị trường cao, Hùng quyết định tự trồng để giảm chi phí và bán kiếm lời.

Hùng tìm hiểu kỹ thuật trồng cần sa trên mạng, sau đó đặt mua hạt giống cùng đèn chiếu sáng, quạt thông gió, thiết bị kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nhiều dụng cụ chuyên dụng khác nhằm tạo môi trường sinh trưởng cho cây cần sa.

Đầu năm 2026, Hùng bí mật dựng các điểm trồng cần sa tại tầng 3 của một căn nhà trên địa bàn phường Thanh Liệt và một căn nhà bỏ hoang ở phường Đại Mỗ. Cơ quan Công an thu giữ 97 cây cần sa đang phát triển, nhiều cây đã đến giai đoạn chuẩn bị thu hoạch.

Liên quan đến vụ án, cơ quan Công an làm rõ thêm 2 đối tượng là Tào Đức Thịnh và Nguyễn Văn Thắng. Thu giữ 30 cây cần sa đã được thu hoạch, phơi khô với tổng trọng lượng hơn 3,3 kg.

Hiện cơ quan điều tra củng cố hồ sơ khởi tố 13 đối tượng về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng liên quan.

Tâm Hà
#Triệt phá nông trại cần sa Hà Nội #Chống tội phạm ma túy địa phương #Trồng và buôn bán cần sa #Điều tra và bắt giữ liên quan #Sử dụng công nghệ trồng cần sa

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