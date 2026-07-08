‘Ma trận’ dịch vụ check quy hoạch: Cẩn trọng kẻo mất tiền, lộ thông tin cá nhân

TPO - Lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin quy hoạch của người dân, hàng loạt tài khoản mạng xã hội và website quảng cáo dịch vụ "check quy hoạch" với lời hứa "chính xác", "có nguồn nội bộ". Tuy nhiên, đằng sau những lời mời gọi này là không ít rủi ro, khiến người dân vừa mất tiền, vừa lộ thông tin cá nhân vào những đối tượng xấu.

Thông tin về quy hoạch tầm nhìn 100 năm của Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và giới đầu tư bất động sản. Lợi dụng nhu cầu tìm hiểu xem nhà, đất có nằm trong diện quy hoạch hay không, hàng loạt tài khoản mạng xã hội và website quảng cáo dịch vụ "check quy hoạch" nở rộ với những lời cam kết hấp dẫn khiến người dân như lạc vào “ma trận”.

Những bài đăng quảng cáo check quy hoạch với lời giới thiệu hấp dẫn.

Nở rộ dịch vụ "check quy hoạch"

Chỉ cần gõ các từ khóa như "check quy hoạch", "tra cứu quy hoạch đất", "xem đất có dính quy hoạch không" trên mạng xã hội hay công cụ tìm kiếm, người dùng sẽ dễ dàng tìm thấy các tài khoản, hội nhóm... nhận cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin quy hoạch.

Các tài khoản này quảng cáo có thể kiểm tra quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông, xác định thửa đất có thuộc diện giải phóng mặt bằng hay không. Mức phí dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tùy theo nhu cầu và thời gian trả kết quả. Nhiều nơi còn khẳng định có thể cung cấp thông tin chỉ sau 30 phút đến vài giờ.

Để tạo niềm tin, không ít tài khoản tự giới thiệu có "đội ngũ chuyên gia", "dữ liệu cập nhật mới nhất", thậm chí khẳng định có "quan hệ với cơ quan quản lý", "nguồn nội bộ" nên kết quả luôn chính xác. Bên cạnh đó là hàng loạt hình ảnh bản đồ quy hoạch, ảnh chụp kết quả tra cứu và tin nhắn được cho là phản hồi của khách hàng nhằm tăng sức thuyết phục.

Nhan nhản các quảng cáo "check quy hoạch" trên mạng xã hội.

Trong vai người cần kiểm tra quy hoạch, phóng viên liên hệ với một tài khoản có tên "check quy hoạch H.N". Người này giới thiệu nhận tra cứu quy hoạch tại Hà Nội 24/7, đồng thời khẳng định dữ liệu được lấy từ "Viện, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội" với bản đồ cập nhật mới nhất.

Khách hàng chỉ cần gửi ảnh chụp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc định vị vị trí thửa đất qua Zalo là sẽ nhận được kết quả trong ngày. Nếu cần gấp, chỉ khoảng 30 phút là có thể hoàn thành.

Điều đáng nói, việc yêu cầu khách hàng cung cấp bản chụp sổ đỏ, địa chỉ cụ thể, vị trí thửa đất, số điện thoại và nhiều thông tin cá nhân khác là những dữ liệu quan trọng, nếu rơi vào tay các đối tượng xấu có thể bị lợi dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Trước các thông tin "check quy hoạch" như "ma trận" hiện nay, một số người thẳng thắn cho rằng, nếu ai có thông tin quy hoạch chính xác và đi trước thị trường thì sẽ “âm thầm” đi ôm bất động sản nắm bắt cơ hội cho riêng mình, chứ không phải kiếm tiền bằng cách xem quy hoạch cho mọi người.

Hiện nay, những nguồn tra cứu chia sẻ trên mạng chủ yếu mang tính tham khảo và chưa thể khẳng định chính xác 100%, bởi quy hoạch còn dựa vào nhiều yếu tố và thay đổi theo từng giai đoạn.

Các chuyên gia cảnh báo, không nên tin và cũng đừng vội bỏ tiền vì những lời quảng cáo. Nếu chẳng may bỏ tiền ra xem mà nhà mình nằm trong quy hoạch thì liệu có bán được ngay không? Hay có thể thay đổi được quyết định đó?

Với việc xem miễn phí chỉ hiển thị hình ảnh các lô đất, diện tích.

Nguy cơ vừa mất tiền, vừa lộ thông tin cá nhân

Không chỉ mạng xã hội, nhiều website cũng quảng bá là nơi tra cứu, so sánh quy hoạch nhanh chóng, tiện lợi. Sau khi nghe thông tin về quy hoạch tầm nhìn 100 năm, ông Thắng (trú tại Hà Nội) cũng tò mò và lên mạng tìm hiểu xem thửa đất của gia đình có bị ảnh hưởng hay không.

"Tôi tìm kiếm thì thấy rất nhiều website như G.L, CheckQ.H, i.Q.H, Q.H24h... Trang nào cũng hiển thị đầy đủ các lớp bản đồ về đường vành đai, tuyến metro, đất ở, đất cây xanh… nhìn rất chuyên nghiệp. Nhưng khi muốn xem chi tiết thì lại yêu cầu đăng ký tài khoản, nhập số điện thoại, họ tên và thông tin cá nhân khác", ông Thắng chia sẻ.

Theo ông, điều khiến ông băn khoăn là một số website quảng cáo cho tra cứu miễn phí nhưng lại yêu cầu người dùng cung cấp khá nhiều thông tin cá nhân. Ông lo ngại dữ liệu của mình có thể bị thu thập để phục vụ quảng cáo hoặc chuyển cho các đơn vị môi giới bất động sản.

Một trang web check quy hoạch với các gói lên tới gần 2 triệu đồng 1 năm. Ảnh chụp màn hình.

Tương tự, bà Nghĩa (trú tại Hà Nội) đang có nhu cầu mua nhà đất nên cũng tìm hiểu và check thử quy hoạch tại trang Q.H24h. Sau khi xem xong bà lại càng đắn đo vì các trang này thông báo rằng cung cấp thông tin quy hoạch tham khảo dựa trên dữ liệu tổng hợp từ nhiều nguồn, giúp kiểm tra tình trạng thửa đất trước khi giao dịch.

Đáng chú ý, theo bà Nghĩa, với việc xem miễn phí thì cũng chỉ biết được sơ sơ hình dạng thửa đất, tuyến đường, diện tích đất… Nếu muốn có thông tin chi tiết thì phải đăng ký tài khoản và trả phí hơn 200 nghìn đồng 1 tháng, hoặc gần 2 triệu đồng 1 năm.

“Thực ra các trang này cũng chỉ mang tính chất tham khảo vì không phải do cơ quan Nhà nước công bố. Nếu sau này có dính quy hoạch thì cũng chẳng có ai chịu trách nhiệm ở đây cả, mà người thiệt hại là chính bản thân mình” – bà Nghĩa nói.

Nhiều người "càng xem, càng rối" trước các trang check quy hoạch.

Thực tế, các nguồn dữ liệu quy hoạch được chia sẻ trên mạng hiện nay rất đa dạng, song không phải nguồn nào cũng là thông tin chính thức. Nhiều bản đồ chỉ mang tính tham khảo hoặc chưa được cập nhật kịp thời khi quy hoạch có điều chỉnh. Nếu quá tin tưởng vào những kết quả này, người dân có thể đưa ra quyết định mua bán, đầu tư thiếu chính xác, dẫn đến thiệt hại về kinh tế. Vì vậy, những lời quảng cáo như "biết trước quy hoạch", "nguồn nội bộ", "cam kết chính xác tuyệt đối" cần được nhìn nhận một cách thận trọng.

Trong bối cảnh thông tin quy hoạch luôn được nhiều người quan tâm, nhu cầu tra cứu là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, giữa "ma trận" dịch vụ trên không gian mạng, mỗi người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống thay vì tin vào những lời quảng cáo, dẫn tới vừa mất tiền, vừa lộ thông tin cá nhân.