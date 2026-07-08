Phát hiện 'hang ổ' của nhóm tội phạm lừa đảo xuyên biên giới

TPO - Ẩn mình trong một ngôi nhà ở phường Võ Cường (Bắc Ninh), 11 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đã lập đường dây lừa đảo công nghệ cao. Toàn bộ ổ nhóm vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, triệt xóa.

Trước đó ngày 2/7, qua công tác trinh sát địa bàn, Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an phường Võ Cường kiểm tra một căn nhà do ông Nguyễn Văn Ph. làm chủ tại khu 1, phường Võ Cường.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 đối tượng quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tang vật thu giữ gồm 11 máy tính xách tay, 12 điện thoại di động cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, các đối tượng sử dụng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin có chức năng dịch ngôn ngữ để tiếp cận công dân Pháp. Chúng lập nhiều tài khoản Facebook giả danh người Pháp để kết bạn, tạo dựng lòng tin theo những kịch bản được chuẩn bị sẵn.

Công an kiểm tra các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng hướng dẫn tham gia đầu tư thông qua sàn thương mại điện tử giả mạo mang tên "Lucky Coin Mall". Đồng thời, chúng lôi kéo nạn nhân vào các nhóm Telegram với nhiều tài khoản tương tác giả, tạo cảm giác hoạt động đầu tư có lợi nhuận cao nhằm thúc đẩy nạn nhân liên tục chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm đối tượng kiểm soát.

Đáng chú ý, khi nạn nhân muốn rút tiền hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường, các đối tượng liên tục đưa ra các lý do như tài khoản bị đóng băng, phải nộp thuế hoặc đóng thêm phí xác minh để kéo dài thời gian, tiếp tục chiếm đoạt tiền. Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này chuyển đổi dòng tiền thông qua tài sản số nhằm che giấu nguồn gốc.

Các đối tượng liên quan vụ án.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đây là ổ nhóm hoạt động có tổ chức, phân công vai trò chặt chẽ, sử dụng nhiều thiết bị điện tử và các giải pháp kỹ thuật để che giấu hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.