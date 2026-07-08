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Người lính

Hàng loạt máy bay trinh sát xuất kích khi Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran

Quỳnh Như

TPO - Hàng loạt máy bay quân sự, trong đó có nhiều máy bay tiếp dầu và trinh sát, được Washington triển khai trên bầu trời Vịnh Ba Tư khi quân đội Mỹ tiến hành đợt không kích mới nhằm vào hơn 80 mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Iran. Tehran tuyên bố đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Nhiều máy bay quân sự Mỹ đã được ghi nhận hoạt động trên dữ liệu theo dõi chuyến bay ngoài khơi bờ biển Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), tại khu vực Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, trong bối cảnh Washington phát động đợt không kích mới nhằm vào Iran để đáp trả các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy hơn chục máy bay quân sự của Mỹ đã bay vòng quanh khu vực Trung Đông vào sáng sớm thứ Tư (8/7).

Máy bay tiếp nhiên liệu trên không đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch tác chiến tầm xa, cho phép máy bay chiến đấu và máy bay tấn công duy trì hoạt động liên tục mà không cần quay về căn cứ.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã hoàn tất cuộc không kích mới nhất nhằm vào Iran, đánh trúng hơn 80 mục tiêu quân sự.

"Lực lượng Mỹ đã tấn công hệ thống phòng không, mạng lưới chỉ huy và kiểm soát, các địa điểm đặt radar ven biển, năng lực tên lửa chống hạm, hơn 60 tàu nhỏ của Lực lượng Vệ binh trong và gần eo biển nhằm làm suy yếu khả năng của Iran trong việc kiểm soát hành lang thương mại quốc tế", CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

Video do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ công bố cho thấy các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

CENTCOM cho biết thêm rằng, lực lượng Mỹ vẫn duy trì tư thế sẵn sàng để buộc Iran phải chịu trách nhiệm nếu thỏa thuận không được tuân thủ hoặc thực hiện.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố lực lượng hải quân và không quân nước này đã tiến hành tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào 85 địa điểm quân sự trọng yếu của Mỹ.

Theo tuyên bố của IRGC, các mục tiêu bao gồm Bandar Salman, căn cứ của Hạm đội 5 Mỹ tại Bahrain và Căn cứ Không quân Ali Al Salem ở Kuwait. Tehran cũng khẳng định đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ khi phương tiện này tìm cách can thiệp vào chiến dịch.

Giá dầu tăng vọt sau khi Mỹ mở đợt tấn công Iran

Diễn biến quân sự mới đã khiến giá dầu thế giới tăng gần 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi thị trường lo ngại thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có nguy cơ đổ vỡ, kéo theo rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,9%, lên 75,54 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ cũng tăng 1,9%, đạt 71,81 USD/thùng.

Trước đó một ngày, cả hai loại dầu chuẩn đã tăng khoảng 3% sau khi Mỹ thu hồi giấy phép cho phép bán dầu thô của Iran và tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới.

Sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn vào tháng trước, giá dầu từng giảm mạnh về mức trước xung đột khi thị trường kỳ vọng nguồn cung từ Trung Đông sẽ sớm phục hồi. Tuy nhiên, các cuộc không kích mới đã đảo ngược tâm lý này.

Các cuộc tấn công đã làm dấy lên những lo ngại mới về hoạt động của tàu chở dầu qua eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố kiểm soát khu vực và yêu cầu tàu thương mại đi sát vùng biển của mình thay vì tuyến gần Oman, trong khi Mỹ khẳng định tuyến hàng hải này phải được duy trì tự do cho mọi quốc gia.

Theo dữ liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tiếp tục giảm trong tuần qua. Trước đó, các nhà phân tích do Reuters khảo sát dự báo lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm khoảng 2,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 3/7.

Quỳnh Như
CNN, Reuters
#máy bay quân sự #máy bay trinh sát #Mỹ #Iran #không kích #Vịnh Ba Tư #giá dầu #quân sự #tấn công #eo biển Hormuz

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