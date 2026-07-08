Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Gần 40 học sinh ở Đắk Lắk đau bụng, nôn ói, Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo khẩn

Huỳnh Thủy

TPO - Gần 40 học sinh tại trường liên cấp ở Đắk Lắk phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, nôn ói. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Sáng 8/7, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại một trường liên cấp trên địa bàn phường Tân An.

Theo thông tin ban đầu, gần 40 học sinh xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói, khó chịu... và được đưa đến các cơ sở y tế trên địa bàn để thăm khám và điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Đắk Lắk đã chỉ đạo kiểm tra bếp ăn tập thể của nhà trường, lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác xét nghiệm, xác minh nguyên nhân, đồng thời báo cáo vụ việc về Bộ Y tế.

tienphong-1.jpg
Sở Y tế Đắk Lắk chỉ đạo kiểm tra bếp ăn tập thể, lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác xét nghiệm. Ảnh minh hoạ.

Liên quan vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai một số nhiệm vụ.

Trong đó, yêu cầu các bệnh viện tập trung mọi nguồn lực để cấp cứu, điều trị kịp thời cho các học sinh nghi ngộ độc, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Đồng thời, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định nguyên liệu, thực phẩm nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục; nâng cao trách nhiệm của hiệu trưởng trong công tác quản lý bếp ăn tập thể; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố; đồng thời theo dõi sát diễn biến vụ việc, thực hiện chế độ báo cáo nhanh, chủ động cung cấp thông tin và sớm công khai kết quả điều tra nguyên nhân vụ nghi ngộ độc theo quy định.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #học sinh #an toàn thực phẩm #điều tra #bếp ăn tập thể #ngộ độc thực phẩm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe