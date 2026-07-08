Kẽm - vi chất 'thường thiếu' ở những trẻ dưới 5 tuổi

Kẽm trong thực phẩm thường không được cơ thể trẻ hấp thụ hoàn toàn do những rào cản tại hệ tiêu hóa và chế độ ăn uống. Do đó, việc nhận diện đúng "khoảng trống vi chất" và bổ sung đầy đủ vi chất này cho trẻ là vấn đề mà các bậc phụ huynh cần lưu ý để con phát triển khỏe mạnh.

Con biếng ăn do thiếu Kẽm

Vai trò của Kẽm đối với sự phát triển của trẻ

Dù chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cơ thể, nhưng Kẽm lại là vi chất không thể thay thế. Bởi Kẽm có mặt trong hầu hết các mô và cơ quan, tập trung nhiều nhất ở xương và cơ bắp.

Kẽm điều phối hơn 300 enzyme quan trọng, tham gia vào cấu tạo của hầu hết các tế bào trong cơ thể. Ngoài việc hỗ trợ phân chia tế bào và tổng hợp protein, Kẽm còn giữ nhiều vai trò then chốt:

- Trực tiếp tham gia hình thành các tế bào vị giác. Trẻ đủ Kẽm sẽ cảm nhận thức ăn ngon hơn, giúp trẻ muốn ăn uống một cách tự nhiên.

- Hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các tế bào miễn dịch (tế bào T, tế bào NK), giúp cơ thể chống lại virus, vi khuẩn.

- Hỗ trợ phục hồi niêm mạc ruột sau các đợt tiêu chảy, ngăn ngừa vòng xoáy bệnh lý tái phát.

Dấu hiệu trẻ bị thiếu hụt Kẽm và cách phát hiện sớm

Tình trạng thiếu hụt Kẽm thường diễn ra âm thầm nhưng biểu hiện qua những dấu hiệu rất đặc trưng. Cha mẹ có thể quan sát các thay đổi sau:

- Trẻ biếng ăn, kén ăn, hay ngậm cơm hoặc từ chối thử món mới.

- Móng tay có đốm trắng (như hạt gạo) hoặc xuất hiện các sọc ngang đồng loạt ở nhiều ngón.

- Rụng tóc nhiều, tóc thưa, chậm mọc hoặc có dấu hiệu rụng tóc hình vành khăn sau gáy.

- Trẻ hay quấy khóc, giật mình, trằn trọc và ngủ không sâu giấc.

- Hay ốm vặt, các bệnh viêm mũi họng tái đi tái lại nhiều lần.

- Chậm tăng cân và chiều cao dù chế độ dinh dưỡng hàng ngày vẫn được mẹ đầu tư kỹ lưỡng.

Nguyên nhân gây thiếu Kẽm ở trẻ nhỏ

Trẻ thu nhận Kẽm chủ yếu qua thức ăn và các sản phẩm bổ sung. Tuy nhiên, khả năng hấp thu Kẽm lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan:

- Khả năng hấp thu Kẽm: Trẻ gặp các vấn đề về tiêu hóa kéo dài khiến niêm mạc ruột tổn thương, dẫn đến việc dù ăn đủ lượng nhưng cơ thể không hấp thu được vi chất.

- Chế biến sai cách: Việc đun nấu quá kỹ hoặc bảo quản thực phẩm không đúng cách có thể làm hao hụt lượng Kẽm trong thực phẩm.

- Chế độ ăn nhiều thực vật: Các loại đậu, hạt, ngũ cốc chứa nhiều phytate – chất gây cản trở và ức chế sự hấp thu Kẽm của cơ thể.

Do đó, việc lựa chọn một giải pháp bổ sung có sinh khả dụng cao là điều vô cùng cần thiết.

TPBVSK Zinc Ocecri: Kẽm xịt hữu cơ từ Châu Âu hỗ trợ bổ sung Kẽm cho bé từ 6 tháng tuổi

TPBVSK Zinc Ocecri – sản phẩm kẽm xịt được nhập khẩu từ Ý giúp bổ sung kẽm cho các bé từ 6 tháng tuổi. Nhờ dạng xịt tiện lợi và công thức "3 trong 1" bao gồm: Kẽm hữu cơ + Vitamin B6 + DHA Tảo biển, TPBVSK Zinc Ocecri là người bạn đồng hành hỗ trợ trẻ phát triển vị giác, đề kháng và trí não.

Kẽm hữu cơ Bisglycinate

TPBVSK Zinc Ocecri có thành phần chính là Kẽm hữu cơ Bisglycinate có cấu trúc liên kết bền vững, giúp Kẽm không bị ảnh hưởng bởi dịch vị dạ dày. Theo các nghiên cứu, Kẽm Bisglycinate giúp trẻ hấp thu tốt hơn 43,4% so với các dạng Kẽm vô cơ thông thường.

Bên cạnh đó, sản phẩm có dạng xịt giúp thẩm thấu trực tiếp qua niêm mạc miệng. Các vi chất sẽ đi thẳng vào hệ tuần hoàn mà không cần qua quá trình chuyển hóa tại hệ tiêu hóa. Điều này không chỉ giúp khả năng hấp thu được tăng cao mà còn tiện lợi, giúp mẹ tiết kiệm thời gian khi bổ sung vi chất cho các bé.

Với hương vị chuối ngọt dịu, TPBVSK Zinc Ocecri cũng khắc phục được vị chát tanh của Kẽm truyền thống, khiến trẻ vui vẻ và dễ chịu hơn khi bổ sung vi chất.

Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi đơn vị uy tín, có đầy đủ giấy tờ kiểm định của Bộ Y tế, giúp phụ huynh hoàn toàn an tâm khi lựa chọn cho con yêu. Ba mẹ hãy bắt đầu bổ sung TPBVSK Zinc Ocecri cho trẻ khi có các dấu hiệu thiếu hụt hoặc sau các đợt ốm để hỗ trợ tăng cường hệ thống miễn dịch và phục hồi thể trạng nhanh chóng.

Để bổ sung TPBVSK Zinc Ocecri đúng cách, phụ huynh hãy lưu ý:

- Sử dụng theo đúng liều lượng khuyến cáo hàng ngày, chỉ tăng liều khi có chỉ dẫn từ chuyên viên y tế.

- Bổ sung Kẽm cách xa thời điểm uống Canxi và Sắt ít nhất 2 tiếng để tránh cạnh tranh hấp thu.