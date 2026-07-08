Chủ tịch TPHCM nói về 3 siêu cảng đang hình thành

TPO - Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, 3 đại cảng này cùng với hệ thống cảng hiện hữu khu Cái Mép - Thị Vải sẽ biến TPHCM thành trung tâm logistics không chỉ của Việt Nam mà của khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Sáng 8/7, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ 4 (mở rộng) khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm, thành phố đạt được những kết quả hết sức tích cực. Tuy nhiên, so với yêu cầu, chỉ tiêu đặt ra thì chưa đạt. Tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 8,55% là tốc độ cao nhất trong 10 năm vừa qua nhưng so với chỉ tiêu 10% thì còn thiếu 1,45%.

“Trách nhiệm của chúng ta là làm sao được đạt được tốc độ tăng trưởng 2 con số, tối thiểu là 10%”, ông Được nói và cho biết Trung ương rất kỳ vọng, đặt niềm tin và rất ủng hộ TPHCM.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng và thu ngân sách năm 2026, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu từng ban ngành, cá nhân tập trung cho công tác giải ngân đầu tư công trong các quý còn lại, phấn đấu đạt 100% trong quý IV. Cùng với đó, TPHCM tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị người đứng đầu các lĩnh vực, ban ngành, địa phương phải suy nghĩ cho bằng được cách để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và giải quyết 4 tồn tại lớn của thành phố; cùng với đó, tập trung lãnh đạo đối với các công trình, dự án trọng điểm.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM đề nghị đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế, logistics, khu thương mại tự do và phong trào chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo - những động lực mới của thành phố.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND TPHCM chủ trì, điều hành hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

“Trong năm 2026, tổng nguồn vốn cần huy động khoảng 3,2 triệu tỷ đồng, thành phố sắp xếp được khoảng 1-1,1 triệu tỷ đồng và cần huy động thêm gần 2 triệu tỷ đồng từ nguồn đầu tư tư nhân, đầu tư xã hội”, ông Được nói.

Theo ông Nguyễn Văn Được, hiện thành phố đã tiếp nhận đầu tư của 3 đại cảng. Trong đó, một đại cảng đã khởi công cách đây vài ngày, một đại cảng chuẩn bị khởi công trong quý III. Đại cảng còn lại chuẩn bị tiếp nhận đầu tư trong tháng 7 và triển khai thực hiện trong quý III, quý IV.

“3 đại cảng này cùng với hệ thống cảng hiện hữu của khu Cái Mép - Thị Vải sẽ biến TPHCM thành trung tâm logistics không chỉ của Việt Nam mà của khu vực Đông Nam Á và châu Á”, ông Được nhấn mạnh. Theo Chủ tịch UBND TPHCM, Việt Nam nằm trên ngã 3 giao thương huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu với 50% lượng hàng của thế giới đi qua đường biển. Do đó, nếu TPHCM đầu tư đón đầu thì kinh tế Việt Nam sẽ phát triển mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc và đại diện các doanh nghiệp thực hiện cam kết đẩy mạnh thực hiện các công trình, dự án trọng điểm thời gian tới. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Nguyễn Văn Được cho biết, ngày 10/7 tới, thành phố sẽ nghe Bộ Xây dựng trình bày đề án tái cơ cấu, quy hoạch cảng biển của TPHCM, trong đó di dời toàn bộ cảng nội địa trong thành phố ra khu Cái Mép - Thị Vải.

“Chỉ giữ lại những cảng trung chuyển phục vụ cho các đại cảng. Trung tâm cảng, trung tâm logistics của chúng ta là ở Cái Mép - Thị Vải”, ông Được khẳng định.