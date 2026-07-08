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Người dân Tuyên Quang tự chế bè chở xe vượt điểm ngập thu hơn trăm nghìn mỗi lượt

Phú Nguyễn

TPO - Trên Quốc lộ 279, đoạn qua cụm công nghiệp Tân Bắc (xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang) nhiều ngày nay ngập sâu, một số người dân địa phương đã tự chế bè, mảng để chở người và phương tiện qua khu vực ngập nước, thu từ vài chục đến hàng trăm nghìn đồng mỗi lượt.

Hơn một tuần nay, đoạn Km15+120 trên Quốc lộ 279, thuộc xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang vẫn chìm trong nước. Theo ghi nhận chiều ngày 7/7, đoạn đường này vẫn ngập sâu khoảng 70cm, kéo dài gần 70m, ô tô và xe máy không thể lưu thông nếu không có phương tiện trợ giúp.

Theo người dân địa phương, tình trạng ngập úng xuất hiện sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 29/6 đến 3/7. Đến thời điểm hiện tại, nước rút rất chậm. Cũng theo người dân, nguyên nhân do cống thoát nước đã bị sập, mỗi khi mưa lớn, nước không thể tiêu thoát, có thời điểm ngập sâu hơn một mét.

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Người dân chế bè mảng vận chuyển phương tiện qua đoạn ngập sâu.

Nắm bắt được nhu cầu đi lại, nhiều người đã chế bè, mảng để đưa phương tiện qua đoạn ngập sâu và thu phí từ 50.000 đồng/lượt đối với xe máy. Nhiều người cho biết vào buổi tối, mức giá có thời điểm tăng lên 150.000 đồng/xe, trong khi ô tô con bị thu 200.000 đồng/lượt.

Ông N.V.T., trú tại xã Tân Trịnh, cho hay, có thời điểm nước dâng cao nhất, mực nước dâng cao tới 2 mét, toàn bộ phương tiện không thể lưu thông. Về việc thu phí vận chuyển phương tiện, ông cho rằng, việc người dân làm bè, mảng để hỗ trợ người đi đường là xuất phát từ nhu cầu thực tế trong bối cảnh giao thông bị chia cắt. "Họ bỏ công sức nên việc thu tiền cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, mức thu quá cao thì thực sự khiến nhiều người bức xúc", ông nói.

Bà Mai Thị Niệm - Chủ tịch UBND xã Tân Trịnh cho biết, điểm ngập nằm trên Quốc lộ 279 nên không thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương. "Theo phân cấp, xã chỉ quản lý các tuyến đường trục xã và hỗ trợ máy bơm để giảm bớt ngập úng. Việc quản lý tuyến Quốc lộ 279 thuộc Công ty Cổ phần Đường bộ II. Đối với việc người dân tự phát làm bè, mảng chở người, chở xe thu tiền, xã cũng không có thẩm quyền xử lý", bà Niệm nói.

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Mỗi lượt vận chuyển xe máy 50.000 đồng, ô tô có thời điểm lên 150 - 200.000 đồng.

Để khắc phục tình trạng này, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đã đào rãnh thoát nước và huy động máy bơm tiêu úng. Tuy nhiên, do nước rút rất chậm nên đến sáng 7/7, điểm ngập vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Ông Nguyễn Văn Thu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đường bộ II cho biết, khu vực này bị ngập do hệ thống cống thoát nước bị hư hỏng từ quá trình thi công cụm công nghiệp Tân Bắc trước đây.

Không chỉ gây ách tắc giao thông, tình trạng ngập úng kéo dài còn ảnh hưởng đến đời sống và tài sản của người dân sống quanh cụm công nghiệp Tân Bắc. Theo Báo cáo số 444/BC-UBND của UBND xã Tân Trịnh, khu dân cư tại cụm công nghiệp Tân Bắc được xây dựng trên nền đất ruộng đã san lấp để bố trí tái định cư. Do nền địa chất yếu và bị ngâm nước trong thời gian dài, nhiều vị trí xuất hiện hiện tượng sụt lún. Tính đến 16h30 ngày 5/7, tình trạng ngập úng đã khiến nền nhà của 24 hộ dân lún, nứt giằng móng.

Phú Nguyễn
#Tuyên Quang #Ngập úng khu vực Tuyên Quang #Thu phí tự phát chở qua ngập nước #Tình trạng cầu bè tự chế #Nguyên nhân và xử lý ngập úng #Ảnh hưởng đến đời sống dân cư

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