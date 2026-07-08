Cứu hộ, tuần tra đêm ở biển Đà Nẵng được hỗ trợ 100.000 đồng/người/ca

TPO - HĐND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho lực lượng trực đêm tại các bãi biển trên địa bàn.

Đối tượng áp dụng là công chức, viên chức, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng thuộc các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ trực đêm tại các bãi biển trên địa bàn.

Biển đêm Đà Nẵng luôn hút khách nên cần sự có mặt của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn, an ninh trật tự.

Các lực lượng gồm: lực lượng trực đêm tại chỗ thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giữ gìn an ninh trật tự; lực lượng phối hợp liên ngành tuần tra, kiểm tra cơ động nhằm giữ gìn, xử lý các sự cố, tai nạn, vi phạm dọc các tuyến biển; đơn vị quản lý và sử dụng lực lượng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ; đơn vị triệu tập và trực tiếp sử dụng lực lượng phối hợp liên ngành thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra cơ động dọc các tuyến biển.

Các lực lượng này thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm (từ 19h đến 22h) sẽ được hỗ trợ 100.000 đồng/người/ca trực.

Đây là khoản hỗ trợ đặc thù của thành phố, không phải tiền lương hoặc các khoản phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ theo quy định. Khoản hỗ trợ này được áp dụng từ ngày 10/7/2026.

Chính sách hỗ trợ trực đêm này sẽ góp phần động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các bãi biển, nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cảnh quan và môi trường du lịch biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng từng nêu thực tế du khách đến thành phố đặc biệt nhiều vào thời gian ngoài giờ hành chính, nhất là 19h-22h. Với khung giờ này, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ rất vất vả. Do đó thành phố nên có chính sách đặc thù và cho phép chi tiền làm việc ngoài giờ đúng với công sức các lực lượng bỏ ra.