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Trung ương Đoàn nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trường Phong

TPO - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba do đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 18 về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Chiều 7/7, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương mở rộng đã công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 5 tập thể và 1 cá nhân, do đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 18 về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

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Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: QV.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thừa ủy quyền, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Danh sách cá nhân và tập thể bao gồm:

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

3. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

4. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

5. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

6. Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hội nghị cũng công bố quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

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Lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trao bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: QV.

Các tập thể, cá nhân gồm:

1. Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương;

2. Ban Tổ chức, Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

3. Ban Dân chủ, Giám sát và phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

4. Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

5. Ông Nguyễn Đình Vượng, Trợ lý Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

6. Ông Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương;

7. Ông Nguyễn Huy Chí, Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Thường trực phụ trách Văn phòng Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương;

8. Bà Trần Vân Anh, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương;

9. Bà Nông Thị Mai Huyền, Trưởng ban Ban Tổ chức, Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

10. Ông Nguyễn Bình Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trường Phong
#Mặt trận Tổ quốc #MTTQ Việt Nam #Khen thưởng #Trung ương Đoàn #Trung ương Đoàn nhận Huân chương Lao động hạng Ba

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