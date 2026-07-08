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TPHCM đề xuất phương án sắp xếp, xử lý 9.819 cơ sở nhà, đất công

Ngô Tùng

TPO - UBND TPHCM đã đề xuất phương án sắp xếp, xử lý 9.819 cơ sở nhà, đất là tài sản công. Thành phố cũng có quyết định xử lý 212/296 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) vừa họp phiên thứ 14.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026; thảo luận phương hướng, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Thành phố đã tháo gỡ hoặc có hướng chỉ đạo xử lý đối với 838 dự án thuộc diện xử lý, trong đó có 417 dự án hoàn thành tháo gỡ vướng mắc.

UBND TPHCM đã đề xuất phương án sắp xếp, xử lý 9.819 cơ sở nhà, đất là tài sản công. Thành phố cũng có quyết định xử lý 212/296 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

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Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Việt Dũng

Ban Chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giám định, định giá để đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo và đạt được kết quả.

Trong đó, các cơ quan tố tụng của TPHCM khởi tố mới 1 vụ án, kết luận điều tra 6 vụ án, xét xử sơ thẩm 5 vụ án, xét xử phúc thẩm 3 vụ án, ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự 2 vụ việc; đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo 2 vụ việc; kết thúc theo dõi, chỉ đạo 8 vụ.

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ về phòng, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực, gắn với yêu cầu phát triển TPHCM trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí; đẩy nhanh tiến độ xử lý, đưa vào sử dụng trụ sở nhà, đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp, cùng các cơ sở nhà, đất bỏ trống, xuống cấp, sử dụng kém hiệu quả theo các kết luận thanh tra.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả. Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân không chỉ đạo, không thực hiện quyết liệt, để tồn đọng, kéo dài.

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Thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Việt Dũng

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu, đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm, từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu; sớm ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo với thời gian, nhiệm vụ cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với 30 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; khắc phục triệt để các khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan công tác giám định, định giá.

Song song đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác thu hồi tài sản; chỉ đạo xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản thuộc thẩm quyền của thành phố, đặc biệt là vụ án Vạn Thịnh Phát và các vụ việc còn tồn đọng.

Theo thông cáo báo chí, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo. Theo đó, bổ sung ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Ngô Tùng
#vụ án Vạn Thịnh Phát #vướng mắc #Ban Chỉ đạo TPHCM #Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang #phiên họp #thành viên Ban Chỉ đạo #công tác phòng chống tham nhũng

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