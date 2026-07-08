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Thông tin lộ trình Thái Nguyên lên thành phố trực thuộc Trung ương

Thanh Hiếu

TPO - Sau khi được công nhận là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I, Thái Nguyên phấn đấu, hướng đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định công nhận Thái Nguyên là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, việc công nhận là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I là minh chứng cho sự nỗ lực của tỉnh trong thời gian qua, thể hiện trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 8 tỷ USD. Đây là mức thu hút vốn FDI cao nhất từ trước đến nay, giúp Thái Nguyên tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên luôn duy trì thứ hạng cao trong các chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số đổi mới sáng tạo (PII).

Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa của tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Tại kỳ họp thứ 4 tổ chức cuối tháng 6, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết thành lập 8 đơn vị hành chính đô thị cấp xã, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

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Thái Nguyên hướng đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 2030

Tại hội nghị giao ban báo chí tháng 6 và sơ kết 6 tháng đầu năm, trả lời câu hỏi của PV báo Tiền Phong, ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thái Nguyên cho biết: Việc trở thành đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I sẽ mở ra cơ hội lớn để Thái Nguyên tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Trung ương, tỉnh tiếp tục ưu tiên bố trí phân bổ nguồn lực, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng, phát triển kinh tế.

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Toàn cảnh hội nghị giao ban báo chí ngày 7/7

Ông Yên cũng cho biết, sau khi được công nhận là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I, Thái Nguyên phấn đấu, hướng đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Thường trực Tỉnh ủy giao Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể.

Tuy nhiên, theo quy định để trở thành thành phố thuộc Trung ương, tỉnh phải có trên 30% đơn vị hành chính cấp xã là đô thị. Hiện Thái Nguyên có 92 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó gồm 23 phường và 69 xã. Do đó, tỉnh phải xây dựng, đầu tư, phát triển thêm tối thiểu 8 đơn vị đô thị hành chính cấp xã.

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Ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thái Nguyên thông tin tại hội nghị

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

"Chúng tôi sẽ rà soát, từng bước thực hiện các quy định để đạt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030", ông Yên nhấn mạnh.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I #Thu hút vốn đầu tư nước ngoài #Thành phố trực thuộc Trung ương

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