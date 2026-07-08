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Việt Nam viện trợ gần 7,9 tỷ đồng giúp Venezuela khắc phục hậu quả động đất

Bình Giang

TPO - Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất kép khủng khiếp vừa qua.

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Trận động đất kép gây hậu quả nặng nề về người và tài sản ở Venezuela. (Ảnh: AP)

Bộ Ngoại giao cho biết, trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép ngày 24/6 gây ra cho nhân dân Venezuela, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD (gần 7,9 tỷ đồng) để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.

Trước đó, Việt Nam đã cử đoàn cứu hộ cứu nạn sang hỗ trợ Venezuela trong công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả thảm họa. Đến nay, đoàn Việt Nam đã tìm thấy và đưa ra khỏi đống đổ nát hàng chục thi thể nạn nhân, bàn giao cho chính quyền sở tại, góp phần xoa dịu nỗi đau quá lớn của đất nước và nhân dân Venezuela.

Đoàn cũng triển khai việc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản.

Chính phủ Venezuela đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của đoàn Việt Nam, quyết định trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất tặng tập thể đoàn, và Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì tặng 124 thành viên của đoàn.

Trận động đất kép gây ra thiệt hại vô cùng khủng khiếp về người và tài sản ở Venezuela. Tính đến đầu tuần này, cơ quan chức năng xác nhận 3.535 người thiệt mạng và 17.740 người bị thương. Chưa có số liệu chính thức về số người bị vùi dưới đống đổ nát.

Bình Giang
#Venezuela #Động đất #Quan hệ Việt Nam - Venezuela #Viện trợ nhân đạo

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