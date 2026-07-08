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Pháp luật

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Gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang: Tạm giam bị can Nguyễn Hà Duy

Phú Nguyễn

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Quyết định tố tụng được đưa ra sau 3 ngày Nguyễn Hà Duy bị giữ người trong trường hợp khẩn và bắt giữ khẩn cấp để phục vụ điều tra liên quan đến kết quả thi môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Tuyên Quang.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Hà Duy (SN 1998) từng là học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đạt nhiều thành tích trong học tập, trong đó có hai năm liên tiếp đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

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Nguyễn Hà Duy thời điểm bị tạm giữ khẩn cấp. Ảnh Công an Tuyên Quang.

Sau khi tốt nghiệp loại Giỏi ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2020, Duy trở về trường công tác, được giao chủ nhiệm lớp chuyên Toán và tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia. Giáo viên này từng được ghi nhận với các thành tích trong giảng dạy, ứng dụng công nghệ vào giáo dục.

Trong vụ án này, Nguyễn Hà Duy bị khởi tố về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Về diễn biến tố tụng tiếp theo, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, đại diện Viện KSND tỉnh Tuyên Quang cho biết: "Đối với trường hợp Nguyễn Hà Duy, thông tin đã rõ. VKSND đang tập trung làm rõ một số trường hợp khác, chưa thể thông tin ngay được."

Cũng liên quan tới sự việc này, sáng 6/7, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo thông tin về tiến độ điều tra vụ việc liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn. Tại họp báo, nhiều nội dung được báo chí đặt ra như: Cơ quan điều tra đã xác định bản chất vụ việc đến đâu; việc bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp nhằm làm rõ hành vi gì; có hay không dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cá nhân liên quan; số người liên quan; khả năng mở rộng điều tra đối với cán bộ, giáo viên hoặc các cá nhân khác; cũng như động cơ của hành vi nếu có vi phạm.

Thông tin tại họp báo, Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Làm rõ thêm, Thượng tá Phạm Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết cơ quan điều tra đang tiếp tục triển khai các hoạt động điều tra theo chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh.

Trước đó, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang thu hút sự chú ý khi toàn tỉnh có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trong đó 147 bài thuộc học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Qua phân tích dữ liệu, nhiều bài thi điểm tuyệt đối tập trung trong một dải số báo danh liên tiếp, làm dấy lên nghi vấn về dấu hiệu bất thường.

Ngay sau đó, Bộ GD&ĐT đã thành lập tổ công tác phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, xác minh tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang. Bước đầu, tổ công tác chưa phát hiện bất thường ở các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản bài thi và chấm thi, nhưng nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, cần tiếp tục làm rõ, đặc biệt đối với công tác coi thi.

Chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để phục vụ điều tra. Đến ngày 6/7, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Phú Nguyễn
#Vụ điểm 10 Toán Tuyên Quang #Khởi tố giáo viên Nguyễn Hà Duy #Bất thường kết quả thi tốt nghiệp #Điều tra hành vi lợi dụng chức vụ #Ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp

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