Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm về rà soát 'bất thường' thi tốt nghiệp

TPO - Đêm 7/7, Bộ GD&ĐT thông tin đã có văn bản gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các địa phương yêu cầu rà soát, xác minh và xử lý các dấu hiệu bất thường về thi tốt nghiệp THPT (nếu có).

Theo Bộ GD&ĐT, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, Bộ đang tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát tổng thể kết quả kỳ thi.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi Giám đốc các Sở GD&ĐT yêu cầu tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra, xác minh và đánh giá nguyên nhân đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường (nếu có) đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường công tác tổ chức Kỳ thi trong thời gian tới và gửi báo cáo về Bộ trước ngày 10/7.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai và có báo cáo đúng thời hạn và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát tại địa phương.

Tối cùng ngày, Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới ngành giáo dục và toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang tập trung tạo mọi điều kiện về chủ trương, chính sách, thể chế, ưu tiên mọi nguồn lực, điều kiện để hỗ trợ ngành Giáo dục phát triển với tinh thần "Giáo dục là quốc sách hàng đầu".

Để bảo đảm khách quan, công bằng, công khai về kết quả thi tốt nghiệp năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang và toàn quốc, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ GD&ĐT các cơ quan liên quan, UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo xử lý vụ việc tại Điểm thi Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương tiến hành rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn, giám sát, tổ chức kỳ thi; có phương án xử lý, khắc phục hậu quả phù hợp, đúng quy định đối với vụ việc bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ vi phạm, đối tượng trong vụ việc; trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp sai phạm.

Đồng thời cần sớm công bố chính thức kết quả điều tra để kịp thời có phương án xử lý, khắc phục hậu quả; phương án xử lý phải đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, tính công bằng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng, bảo đảm các thí sinh đủ điều kiện vẫn kịp thời gian đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước; trường hợp phát hiện thấy những vấn đề bất thường, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.