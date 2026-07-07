Đại học FPT thông tin về ông Nguyễn Thành Nam

TPO - Trường Đại học FPT khẳng định, những năm gần đây, ông Nguyễn Thành Nam không tham gia công tác quản lí, hoàn toàn không giảng dạy môn học Lịch sử/Tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường.

Ngày 7/7, Trường Đại học FPT có thông tin gửi báo chí về trường hợp ông Nguyễn Thành Nam.

Theo đó, Trường Đại học FPT khẳng định, những năm gần đây, ông Nguyễn Thành Nam không tham gia công tác quản lí, hoàn toàn không giảng dạy môn học Lịch sử/Tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường.

Ông Nguyễn Thành Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kì 2022-2026 và đã nhận quyết định miễn nhiệm.

Bị can Nguyễn Thành Nam (ngồi bên trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Nội

Trường Đại học FPT không tham gia quá trình biên soạn, thẩm định nội dung, xuất bản, phát hành cuốn sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng". Các nội dung trong cuốn sách và phát biểu trên các kênh là quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho chủ trương, quan điểm của trường và trường phản đối quan điểm này.

Thời gian qua, Trường Đại học FPT đã quán triệt, rà soát, gỡ bỏ nội dung chia sẻ của ông Nam về chủ đề Lãnh đạo kiểu cụ Hồ - bản lĩnh doanh nhân Việt trong một hội thảo cho một số doanh nhân. Hội đồng trường Đại học FPT đã họp rà soát, rút kinh nghiệm để tránh xảy ra sai phạm.

"Chúng tôi cam kết luôn tuân thủ quy định pháp luật, nỗ lực đóng góp cho hoạt động đào tạo nhân lực và tôn trọng các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc", thông báo của Trường Đại học FPT nêu rõ.

Trước đó, ngày 26/6, Bộ GD&ĐT có công văn gửi các đại học, học viện, trường đại học, các viện nghiên cứu có đào tạo tiến sĩ và các cơ sở giáo dục có hoạt động giáo dục đại học về việc rà soát hoạt động mời giảng, báo cáo chuyên đề.

Theo Bộ GD&ĐT, cơ quan có thẩm quyền đã thông báo thu hồi xuất bản phẩm “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam theo quy định của pháp luật về xuất bản. Nguyên nhân do tác phẩm này có nội dung sai sự thật nghiêm trọng và một số nội dung chưa phù hợp.

Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình và tăng cường quản lí hoạt động thỉnh giảng, báo cáo chuyên đề và các hoạt động học thuật tại các cơ sở giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện hai nội dung.

Thứ nhất, báo cáo toàn bộ việc mời, phân công ông Nguyễn Thành Nam tham gia giảng dạy, thỉnh giảng, báo cáo chuyên đề, tọa đàm, diễn thuyết hoặc các hoạt động học thuật khác (nếu có) tính đến thời điểm hiện tại. Thông tin báo cáo cụ thể cho từng hoạt động bao gồm: thời gian tổ chức, đơn vị chủ trì, hình thức tổ chức, nội dung trao đổi/giảng dạy, đối tượng tham dự và tài liệu liên quan. Báo cáo này phải gửi về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 28/6.

Thứ hai, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo rà soát và nghiêm túc chấn chỉnh việc mời giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên, diễn giả và các cá nhân tham gia hoạt động học thuật. Đảm bảo các nội dung trao đổi, giảng dạy phải phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như mục tiêu giáo dục, đào tạo của từng cơ sở.