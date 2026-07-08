Lạng Sơn: Thu ngân sách ước đạt 13.667 tỷ trong 6 tháng đầu năm

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn cho biết, phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026 tiếp tục được tỉnh chú trọng, trong đó kinh tế cửa khẩu được tỉnh xác định là động lực tăng trưởng.

Kỳ họp lần thứ 17 HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Sáng 8/7, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 17. Tại phiên khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều thuận lợi đan xen khó khăn.

“Song UBND tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh… đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, qua đó đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực” – ông Toàn thông tin.

Về phát triển và tăng trưởng kinh tế, các cấp, các ngành chủ động triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư. Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định, bảo đảm tiến độ mùa vụ. Khu vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng tích cực, du lịch duy trì đà phát triển. Quy mô GRDP theo giá hiện hành ước đạt khoảng 28.993 tỷ đồng

Công tác thu ngân sách nhà nước được triển khai chủ động, chặt chẽ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 13.667 tỷ đồng, tăng 79,62% so với cùng kỳ. Nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục đóng góp quan trọng.

Trong lĩnh vực kinh tế cửa khẩu, tỉnh tiếp tục xác định đây là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì ổn định; hạ tầng khu vực cửa khẩu được quan tâm đầu tư. Tỉnh tập trung huy động nguồn lực xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, đồng thời đôn đốc triển khai các dự án trọng điểm tại khu vực cửa khẩu. Việc thực hiện Đề án cửa khẩu thông minh được đẩy nhanh, gắn với chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; nền tảng cửa khẩu số vận hành ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả thông quan và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Các dự án hợp tác kinh tế biên giới tiếp tục được triển khai, thúc đẩy giao thương và phát triển dịch vụ logistics.

Chuyển đổi số, triển khai cửa khẩu thông minh

Về đầu tư công, công tác tổ chức thực hiện và giải ngân vốn được chỉ đạo quyết liệt. Tổng giá trị giải ngân 6 tháng đầu năm đạt 1.388,6 tỷ đồng, tương đương 61,4% kế hoạch giao đầu năm và 39,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau điều chỉnh. Việc giải ngân góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và đô thị. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.

Phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026 tiếp tục được UBND tỉnh Lạng Sơn chú trọng. Ảnh: Trọng Đảng

Trong 6 tháng cuối năm 2026, tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; triển khai kịch bản tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Tỉnh ưu tiên phát triển kinh tế cửa khẩu, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng tại khu vực cửa khẩu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, triển khai hiệu quả Đề án cửa khẩu thông minh.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.