Lý do Lạng Sơn thu ngân sách vượt dự toán

TPO - Ngày 7/7, Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Đáng chú ý, thu từ nội địa tăng cao đã giúp cho số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm vượt dự toán.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 13.667 tỷ đồng, tăng 1,40% so với dự toán tỉnh giao và tăng tới 79,62% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế địa phương cũng như hiệu quả trong công tác điều hành thu ngân sách.

Quang cảnh buổi họp báo.

Trong cơ cấu thu, thu nội địa đạt hơn 2.770 tỷ đồng, bằng 71,63% dự toán và tăng 46,29% so với cùng kỳ (lĩnh vực có tỷ lệ số thu cao nhất). “Đây là điểm sáng quan trọng, góp phần củng cố tính bền vững của nguồn thu ngân sách địa phương. Kết quả này đạt được nhờ các cấp, ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, kiểm soát tốt giá cả và thị trường” - đại diện Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn thông tin.

Bên cạnh đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục giữ vai trò chủ lực với hơn 10.880 tỷ đồng, tăng 13,35% so với dự toán và tăng 102,12% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn diễn ra sôi động, thông suốt, đóng góp lớn vào tổng thu ngân sách.

Hoạt động vận tải, kho bãi và logistics cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao, với doanh thu ước đạt gần 2.560 tỷ đồng, tăng 19,56%. Đây là lĩnh vực hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của kinh tế cửa khẩu và lưu thông hàng hóa, qua đó đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách.

Một góc trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Trọng Đảng.

Ở khu vực công nghiệp và xây dựng, sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 4,90% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, ngành khai khoáng tăng mạnh 20,20%, trở thành điểm nhấn quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng chung. Hoạt động xây dựng cũng diễn ra sôi động nhờ nhiều dự án hạ tầng, khu công nghiệp và đô thị được triển khai, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định, bảo đảm tiến độ sản xuất và góp phần giữ vững nền tảng kinh tế. Nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực như lúa, ngô, thuốc lá có sản lượng tăng, trong khi chăn nuôi tiếp tục phát triển tích cực, đặc biệt là đàn lợn và gia cầm . Sự ổn định của khu vực này góp phần nâng cao thu nhập người dân, qua đó thúc đẩy tiêu dùng và tăng thu nội địa.

Ngoài ra, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 12.900 tỷ đồng, tăng 14,27% so với cùng kỳ , cho thấy niềm tin của doanh nghiệp và người dân vào môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được củng cố.