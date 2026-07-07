Phó Thủ tướng: Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội rất lớn để bứt phá

TPO - “Với các định hướng mới về trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, logistics, công nghệ cao, tài chính số, tài chính xanh, chuyển đổi đổi mới sáng tạo... Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội rất lớn để bứt phá”, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Vừa khuyến khích đổi mới, vừa kiểm soát rủi ro

Sáng 7/7, Ban Chính sách, Chiến lược T.Ư phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết các yêu cầu phát triển mới đòi hỏi tối ưu hóa các động lực tăng trưởng truyền thống, chuyển đổi mô hình để tạo ra các động lực tăng trưởng mới.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội rất lớn để bứt phá. Ảnh: Giang Thanh.

Chính phủ xác định cần hình thành những không gian phát triển mới, cơ chế thử nghiệm mới và những cực tăng trưởng mới. “Với các định hướng mới về trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, logistics, công nghệ cao, tài chính số, tài chính xanh, chuyển đổi đổi mới sáng tạo... Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội rất lớn để bứt phá”, ông Thắng nói.

Tuy nhiên, muốn trở thành một cực tăng trưởng mới, Đà Nẵng không chỉ cần tầm nhìn tốt mà cần năng lực thực thi tốt, cơ chế vận hành hiệu quả, thu hút được dòng vốn chất lượng cao, công nghệ, tri thức, nhân tài và các đối tác có khả năng đồng hành lâu dài.

“Những vấn đề mới như trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, tài chính số, tài chính xanh, fintech, sandbox, dữ liệu và đổi mới sáng tạo đều cần cách tiếp cận mới: Vừa khuyến khích đổi mới, vừa kiểm soát rủi ro; vừa tạo ra không gian phát triển, vừa bảo đảm ổn định, minh bạch và an toàn hệ thống”, ông Thắng nói.

Đà Nẵng ký kết các biên bản ghi nhớ với các đối tác quốc tế để phát triển Trung tâm tài chính.

Ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - cho biết, các lợi thế cạnh tranh của Đà Nẵng trong giai đoạn mới chính là chất lượng thể chế, tốc độ ra quyết định, hiệu quả thực thi chính sách và năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp.

"Điều Đà Nẵng không chỉ theo đuổi tốc độ tăng trưởng cao, mà quan trọng hơn là chất lượng tăng trưởng; những dự án có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao; trở thành nơi những ý tưởng, chính sách mới được thử nghiệm, kiểm chứng từ thực tiễn và những mô hình phát triển mới có thể lan tỏa", ông Quang nói.

5 chuyển dịch lớn

Theo ông Thái Thanh Quý - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chính sách, Chiến lược T.Ư, tinh thần xuyên suốt của các chủ trương, quyết sách lớn gần đây là tạo bước chuyển căn bản về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực đổi mới sáng tạo, sức cạnh tranh quốc gia, năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Ông Thái Thanh Quý - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chính sách, Chiến lược T.Ư - nêu 5 chuyển dịch lớn trong kiến tạo chính sách.

5 chuyển dịch lớn đó là: Coi kinh tế số là động lực, xã hội số là nền tảng, con người là trung tâm; tư duy nhà nước kiến tạo; phát triển hạ tầng chiến lược tích hợp; khai thác vốn dài hạn và xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro; thu hút đầu tư chọn lọc, lan tỏa công nghệ và nâng cấp chuỗi giá trị. Đó là khung chính sách lớn để nhìn nhận vai trò của các địa phương động lực trong giai đoạn mới.

“Nếu các mô hình thí điểm tại Đà Nẵng thành công, đây sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện chính sách và nhân rộng trên phạm vi cả nước”, ông Quý nói.

Ông Quý cũng đề nghị Đà Nẵng chú trọng nâng cao năng lực thể chế gắn với quản trị chiến lược, quản trị thực thi, đi đầu trong đổi mới thể chế và thử nghiệm chính sách cho kiểm soát, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với nguồn nhân lực công nghệ cao, phát triển đô thị toàn cầu...