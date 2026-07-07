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Lộ diện thiết kế cầu Cồn Hến vượt sông Hương

Ngọc Văn

TPO - Sau nhiều vòng tuyển chọn từ 12 hồ sơ dự thi, Hội đồng thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc cầu qua Cồn Hến vượt sông Hương đã chọn ra 3 phương án tối ưu nhất để trao giải, làm cơ sở cho các bước triển khai dự án trong thời gian tới.

Ngày 7/7, thông tin từ Sở Xây dựng TP. Huế cho biết, Hội đồng thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu qua Cồn Hến vượt sông Hương và đường dẫn hai đầu cầu đã lựa chọn 3 phương án tối ưu nhất để trao giải.

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Phương án thiết kế kiến trúc cầu qua Cồn Hến vượt sông Hương đạt giải Nhất.

Theo kết quả được phê duyệt, giải Nhất thuộc về phương án mang mã số 168; giải Nhì thuộc về phương án CH108 và giải Ba thuộc về phương án 125. Các phương án này được lựa chọn sau quá trình đánh giá, thảo luận và bỏ phiếu đối với 4 hồ sơ có số phiếu bình chọn cao nhất ở vòng chung tuyển.

Ông Trương Nguyễn Thiện Nhân - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Huế - cho biết, cuộc thi đã thu hút 12 phương án thiết kế tham gia. Sau vòng sơ tuyển, Hội đồng lựa chọn 4 phương án nổi bật nhất để tiếp tục hoàn thiện, thuyết trình và chấm chọn ở bước cuối.

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Phương án thiết kế đạt giải Nhì.
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Phương án thiết kế đạt giải Ba.

Dự án cầu qua Cồn Hến vượt sông Hương và đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 2,76km, mặt cắt ngang 26m, kết nối khu vực phường Vỹ Dạ với phường Phú Xuân. Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng, thực hiện trong 4 năm và được kỳ vọng tạo thêm trục giao thông quan trọng qua sông Hương, góp phần giảm áp lực cho các cây cầu hiện hữu.

Ngọc Văn
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