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Công dân Việt Nam được thanh toán bằng mã QR ở nước nào?

Ngọc Mai

TPO - Khách Việt Nam đi du lịch Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan có thể dùng app ngân hàng trong nước quét mã QR. Trong khi đó, khách Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc hay Singapore có thể quét mã QR thanh toán tại Việt Nam.

Từ ngày 2/7, du khách Singapore có thể thanh toán QR VietQRGlobal tại Việt Nam. Chiều ngược lại đang được NAPAS triển khai, dự kiến từ nay đến cuối năm.

Hồi tháng 4, kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc được triển khai. Điều này có nghĩa người Việt quét được mã QR tại Trung Quốc, du khách Trung Quốc sang Việt Nam cũng có thể dùng Alipay thanh toán tại hàng nghìn điểm bán.

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Thanh toán quét mã QR xuyên biên giới ngày được mở rộng tại nhiều quốc gia.

Cũng trong tháng 4, dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Hàn Quốc được áp dụng. Theo đó, du khách Hàn Quốc đến Việt Nam chỉ việc thanh toán bằng quét mã QR trong chi tiêu. Chiều ngược lại với khách Việt cũng được dự tính vào cuối năm nay.

Được biết, kết nối thanh toán QR 2 chiều Việt Nam với Thái Lan, Lào và Campuchia cũng đã hoàn thành.

Singapore là quốc gia thứ 6 trên thế giới mà Việt Nam triển khai kết nối quét QR xuyên biên giới, sau Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Theo ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, Việt Nam còn hướng đến việc thanh toán song phương không dùng tiền mặt tại Đài Loan, Ấn Độ và Nhật Bản.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước nhận định, khi số lượng người tham gia thanh toán song phương ngày càng tăng, doanh số thanh toán xuyên biên giới sẽ còn vượt kỳ vọng.

Hiện có hơn 20 ngân hàng và trung gian thanh toán tham gia mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. Mạng lưới này dự kiến tiếp tục được mở rộng thời gian tới.

Việc sử dụng mã QR không chỉ góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt nội địa mà còn là giải pháp tiên tiến cho bán lẻ xuyên biên giới, xây dựng hệ sinh thái thanh toán số toàn diện. Khi thói quen du lịch thay đổi, mọi người muốn tìm đến những điểm đến mới lạ và ít người biết, một hệ thống thanh toán kỹ thuật số phủ sóng khắp cả nước là điều kiện bắt buộc để đáp ứng nhu cầu đó.

Từ một mã QR đơn giản, bức tường biên giới tài chính dần được gỡ bỏ, nhường chỗ cho một kỷ nguyên giao thương mới.

Trong 5 tháng đầu năm nay, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 34,77% về số lượng và tăng 11,48% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Thanh toán qua kênh Internet tăng 52,82% về số lượng và tăng 24,61% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 33,60% về số lượng và tăng 1,66% về giá trị; qua QR code tăng 10,37% về số lượng và tăng 39,97% về giá trị.

Ngọc Mai
#thanh toán QR #Việt Nam #quốc tế #Napas #ngân hàng #xuyên biên giới #du khách #du lịch

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