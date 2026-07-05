Huế: 200 tỷ đồng xây dựng phố đêm ven sông Như Ý

TPO - TP. Huế đang triển khai đề án phố đêm ven sông Như Ý theo hướng xã hội hóa, nhằm mục đích hình thành sản phẩm du lịch về đêm mới mẻ, mang đậm bản sắc Huế, với điểm nhấn sân khấu nổi trên mặt nước.

Ngày 5/7, UBND phường Thuận Hóa (TP. Huế) cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đề án phố đêm ven sông Như Ý, đoạn từ Đập Đá đến cầu Vỹ Dạ, nhằm tạo thêm không gian kinh tế đêm và kết nối với phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu.

Khu phố đêm mới được xây dựng trên tuyến đường đi bộ ven sông vừa hình thành từ Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế. Ảnh phối cảnh.

Đề án được xây dựng trên tuyến đường đi bộ ven sông mới hình thành từ Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế. Khu vực này đã có sẵn hệ thống hạ tầng đồng bộ như đường dạo, điện chiếu sáng, cây xanh, bãi đỗ xe, bến thuyền và cảnh quan mặt nước.

Theo UBND phường Thuận Hóa, doanh nghiệp đề xuất đầu tư theo hình thức xã hội hóa với tổng vốn khoảng 150-200 tỷ đồng, tập trung vào các hạng mục dịch vụ, cảnh quan, hoạt động trải nghiệm và tổ chức không gian kinh tế đêm.

Khu phố đêm mới có chiều dài khoảng 550m kéo dài từ Đập Đá về đến cầu Vỹ Dạ.

Tuyến phố dài khoảng 550 m dự kiến gồm khu đón khách mang dấu ấn di sản Huế, khu ẩm thực, không gian trải nghiệm nghề thủ công, sản phẩm đặc trưng địa phương và các điểm dịch vụ du lịch. Điểm nhấn nổi bật là sân khấu nổi trên sông Như Ý phục vụ ca Huế, biểu diễn nghệ thuật và trình diễn ánh sáng.

Đề án định hướng lấy văn hóa Huế làm trung tâm, trong đó khoảng một nửa không gian thương mại dành cho ẩm thực truyền thống. Các công trình ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện với cảnh quan như tre, gỗ, gạch truyền thống và thiết kế lắp ghép để dễ dàng thích ứng với điều kiện thời tiết.

Khu phố đêm ven sông được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của TP. Huế, góp phần mở rộng không gian du lịch và kinh tế đêm của địa phương.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa cho biết, đề án hiện trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục đầu tư do liên quan đến khai thác tài sản công, thuê đất và thuê mặt nước. Khi đi vào hoạt động, phố đêm ven sông Như Ý được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của TP. Huế, góp phần mở rộng không gian du lịch và kinh tế đêm của địa phương.