Đà Nẵng: Nguồn thu từ nhà, đất tăng đột biến hơn 470%

TPO - Các khoản thu liên quan đến nhà, đất chiếm gần 41% tổng thu và vượt khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh để trở thành nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn nhất. So với cùng kỳ năm trước, nhóm thu liên quan đến nhà, đất tăng đột biến với 473,7%.

Thống kê Đà Nẵng cho hay, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,52% so với cùng kỳ, xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế thành phố. Giá trị tăng thêm (VA) của khu vực này ước tăng 9,31%, chiếm hơn một nửa mức tăng trưởng GRDP chung.

Quy mô nền kinh tế TP. Đà Nẵng đạt hơn 171.000 tỷ đồng, tăng thêm 21.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Khu vực dịch vụ tiếp tục có mức mở rộng quy mô lớn nhất với VA tăng thêm 11.495 tỷ đồng, khẳng định vai trò là khu vực chủ lực của nền kinh tế thành phố.

6 tháng đầu năm, tốc độ tăng GRDP của Đà Nẵng đạt 9,52%. Ảnh: Thanh Hiền.

Theo ông Trần Văn Vũ - Trưởng Thống kê Đà Nẵng, kết quả 6 tháng đầu năm chưa tăng trưởng được 2 con số bởi trong giai đoạn này có nhiều sự thay đổi về tổ chức bộ máy, nền kinh tế toàn cầu đối mặt với không ít thử thách, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao, tiến độ triển khai một số dự án đầu tư công còn chậm và nhiều lý do khác.

“Tuy nhiên với tốc độ tăng trưởng là 9,52% thì có thể đánh giá rằng cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người dân cũng đã vào cuộc mới đạt được. Thứ hạng này cho thấy Đà Nẵng không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao mà còn tiếp tục mở rộng quy mô kinh tế, khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ của khu vực miền Trung, tạo nền tảng thuận lợi để thành phố tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới”, ông Vũ chia sẻ thêm.

Thống kê Đà Nẵng nhìn nhận, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, để tạo động lực tăng trưởng cho những tháng cuối năm, Đà Nẵng cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong đó chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tháo gỡ khó khăn về vốn, nguyên vật liệu và thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.

Tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có giá trị gia tăng cao, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, logistics… Bên cạnh đó đẩy mạnh quảng bá hình ảnh điểm đến Đà Nẵng, phát triển các sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Thu ngân sách từ nhà đất chiếm phần lớn trong tổng thu ngân sách của Đà Nẵng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng 6 tháng đầu năm đạt 51.769 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt hơn 12.000 tỷ đồng.

Cơ cấu thu ngân sách tiếp tục tập trung vào một số khoản thu chủ yếu. Trong đó, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt hơn 14.000 tỷ đồng, chiếm 27% tổng thu; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gần 5.200 tỷ đồng, chiếm 10%; thu từ doanh nghiệp nhà nước gần 1.800 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các khoản thu liên quan đến nhà, đất chiếm gần 41% tổng thu và vượt khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh để trở thành nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn nhất. So với cùng kỳ năm trước, nhóm thu liên quan đến nhà, đất tăng đột biến với 473,7%. Trong đó nguồn thu từ tiền sử dụng đất tăng 394% và thu từ tiền cho thuê đất tăng cao với 1.279%. Đây là nhân tố đóng góp nổi bật vào mức tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2026.

Ông Trần Văn Vũ nhìn nhận kết quả này phản ánh tiến độ giao đất, cho thuê đất và triển khai một số dự án quy mô lớn được đẩy nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước.

“Đây là nguồn thu mang tính thời điểm, phụ thuộc vào tiến độ thực hiện các dự án và diễn biến của thị trường bất động sản nên có tính biến động và khó duy trì ổn định trong dài hạn”, ông Vũ cho hay.

Thống kê Đà Nẵng cho biết thêm, trong nửa năm qua, hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực. Nhiều dự án quy mô lớn, có vai trò tạo động lực, tạo sức lan tỏa đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai, tiêu biểu như khu đô thị Da Nang Downtown, khu đô thị nghỉ dưỡng Vinhomes Hải Vân Bay, dự án Cảng Liên Chiểu cùng các khu đô thị mới, khu phức hợp thương mại - dịch vụ ven sông.

Các dự án này đã góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, hình thành các khu vực tăng trưởng mới và từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng theo định hướng đô thị hiện đại, thông minh.