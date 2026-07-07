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Phê bình 2 chủ tịch phường, xã ở Đà Nẵng

Nguyễn Thành

TPO - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng phê bình Chủ tịch UBND xã Tiên Phước và Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông do kết quả giải ngân đến ngày 30/6/2026 có tỷ lệ giải ngân dưới 15%.

Ngày 7/7, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - vừa ký công văn về việc chấn chỉnh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm nay.

Theo đó, Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng phê bình Chủ tịch UBND xã Tiên Phước và Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông do kết quả giải ngân đến ngày 30/6 có tỷ lệ giải ngân dưới 15%, chưa đạt mục tiêu của UBND thành phố.

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Một góc trung tâm TP. Đà Nẵng.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quý III và hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026, Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương Tiên Phước, Điện Bàn Đông trực tiếp tổ chức kiểm điểm tiến độ từng dự án, từng nguồn vốn. Các địa phương phải xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Đồng thời, xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, có mốc thời gian và cam kết tỷ lệ giải ngân theo từng tháng bảo đảm đạt các mốc tiến độ tại của Chủ tịch UBND thành phố.

Chủ tịch UBND các địa phương khẩn trương chỉ đạo thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố; chịu trách nhiệm nếu không có chuyển biến rõ rệt trong các kỳ báo cáo tiếp theo.

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026, lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu ưu tiên bố trí nhân lực, tập trung hoàn thành toàn bộ thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu và thanh toán; không để vốn chuyển tiếp tiếp tục tồn đọng, hết thời hạn giải ngân theo quy định.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, chủ tịch UBND xã, phường phải trực tiếp làm việc với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan để tháo gỡ; không gửi văn bản mang tính phản ánh chung chung, không chờ hướng dẫn, không đùn đẩy trách nhiệm.

Sở Tài chính kịp thời phối hợp với các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn 30% để hướng dẫn và giải quyết các khó khăn, vướng mắc hoàn thành các thủ tục đầu tư đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo quy định.

Nguyễn Thành
#Chấn chỉnh giải ngân vốn đầu tư công #Chỉ đạo và trách nhiệm địa phương #Tiến độ dự án và nguồn vốn #Hoàn thành thủ tục đầu tư #Đà Nẵng

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