Hơn 3 tỷ USD vốn FDI vừa 'rót' vào Hải Phòng

TPO - Trong 6 tháng đầu năm, TP. Hải Phòng thu ngân sách hơn 113.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 60.100 tỷ đồng. Thành phố cũng thu hút hơn 3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo.

6 tháng đầu năm, tổng ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hải Phòng ước đạt hơn 113.500 tỷ đồng, đạt 53,6% kịch bản năm và tăng 12,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 60.100 tỷ đồng (tăng 3%), thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 47.400 tỷ đồng (tăng hơn 14,8%).

Với kết quả này, Hải Phòng đứng đầu nhóm 7 thành phố trực thuộc Trung ương, thứ 2 vùng Đồng bằng sông Hồng và thứ 3 cả nước.

Cơ cấu nguồn thu tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững khi thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn chiếm 72% tổng thu ngân sách nội địa, tăng mạnh so với mức 58% của cùng kỳ năm 2025.

Theo ngành thuế, địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý theo mô hình mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, kiểm soát hoàn thuế, chống thất thu và thu hồi nợ đọng.

Khu cảng nước sâu Lạch Huyện, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, TP. Hải Phòng.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh, làm sạch mã số thuế và tăng cường thanh tra, kiểm tra cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng thu cho ngân sách.

Theo Thống kê thành phố, sản xuất công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng cốt lõi. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,79%.

Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là mũi nhọn; công nghiệp công nghệ cao và phương tiện giao thông bứt phá mạnh mẽ, như: bảng điều khiển trò chơi video (gấp 7,3 lần), loa (gấp 15,3 lần), bộ sản phẩm tổ hợp kim loại (tăng 154,3 lần), xe đạp và xe máy điện (gấp 3,4 lần).

Trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư FDI đạt hơn 3 tỷ USD (tăng 76,7%) so với cùng kỳ. Điểm nhấn, vốn FDI tiếp tục chuyển dịch chất lượng, tập trung chủ yếu vào các khu công nghiệp, khu kinh tế với các lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp chế biến, chế tạo bền vững. Lũy kế đến nay, toàn thành phố có 1.853 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 54 tỷ USD.