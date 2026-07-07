Nutifood và Bách Hóa Xanh ra mắt mô hình 'Shop in shop'

Sau nhiều năm đưa sản phẩm vào hệ thống Bách Hóa Xanh, Nutifood vừa tiến thêm một bước khi hợp tác cùng chuỗi bán lẻ này triển khai mô hình Ngôi Nhà Dinh Dưỡng ngay trong cửa hàng Bách Hóa Xanh (Shop in shop).

Mô hình đầu tiên tại số 448 Nguyễn Văn Tăng (TP. Thủ Đức) vừa chính thức ra mắt đầu tháng 7.2026

Từ nay, một chuyến đi Bách Hóa Xanh không chỉ là mua thực phẩm cho bữa cơm gia đình. Với mô hình Shop in shop, người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy đầy đủ các sản phẩm dinh dưỡng của Nutifood ngay trong cùng một không gian mua sắm.

Vào các ngày cuối tuần (thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật) từ 10/07 đến 30/08/2026, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia cào trúng thưởng trong khung giờ 07:00 – 20:00 hoặc đến khi hết quà. Đặc biệt, nhiều sản phẩm Nutifood cũng sẽ được dùng thử miễn phí ngay tại gian hàng, mang đến những trải nghiệm thú vị cho người tham dự.

Khu vực Ngôi Nhà Dinh Dưỡng thu hút nhiều khách hàng ghé tham quan, mua sắm

Với chị Nguyễn Thị Thành, điều khiến chị thích thú nhất là thấy kem Bliss được bán tại Bách Hóa Xanh. “Chị thích kem Bliss lắm, đó giờ chị mua ở WinMart à. Nay đi mua rau thấy có Bliss ở đây nên tiện quá mua luôn”, chị nói.

Cũng đưa con đến mua sữa trong ngày khai trương, chị Đoàn Thế Thanh Trúc cho biết bé đã uống GrowPLUS+ đỏ từ lúc 1 tuổi và rất hợp sữa. Trước đây chị thường mua tại Con Cưng, còn nay Bách Hóa Xanh gần nhà đã có đầy đủ sản phẩm nên việc mua sắm thuận tiện hơn.

Chị chia sẻ: “Hôm qua thấy Bách Hóa Xanh có gian trưng bày sản phẩm của Nutifood và thông báo khai trương, có chương trình cào may mắn với hóa đơn 300k nên nay chị ra mua đồ ăn rau củ rồi sẵn mua 2 hộp sữa cho bé luôn. Có gian hàng tập trung nhiều sản phẩm của mình như này cũng tiện cho người mua đó em. Nhà chị gần đây, chị sẽ ra thường xuyên để ủng hộ”.

Trong khi đó, cô Vũ Thị Nhung lại quyết định mua hàng sau khi được dùng thử sản phẩm ngay tại gian hàng. “Cô chưa uống loại Varna Life màu xanh này bao giờ. Nay đi chợ đâu định mua sữa, mà được uống thử thấy béo ngon, không ngọt quá nên cô mua luôn 8 lốc về cho chú uống thử”, cô nói.

Bác Phan Văn Thanh mua thử 1 bịch cà phê muối của Ông Bầu

Còn với bác Phan Văn Thanh, gian hàng mới là dịp để bác trải nghiệm thêm các sản phẩm cà phê Ông Bầu. “Tôi thấy Cafe Ông Bầu có loại bịch lớn và cà phê muối nên tiện mua uống thử. Ông Bầu thì yên tâm rồi, bao nhiêu năm nay tôi uống rồi, cà phê sữa đá Ông Bầu ngon, đậm vị cà phê. Mua loại pha sẵn này tiện nè, đi đâu muốn mang theo thì chỉ cần cho vô vali mang đi”, bác Thành chia sẻ.

Không chỉ mang đến một mô hình mua sắm mới, Ngôi Nhà Dinh Dưỡng trong Bách Hóa Xanh còn giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận nhiều ngành hàng của Nutifood trong cùng một điểm đến, đồng thời có thêm cơ hội trải nghiệm sản phẩm.