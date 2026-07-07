Đồng Nai thêm xin vốn cho cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

TPO - Sau hơn 1 năm khởi công, Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, Đồng Nai vẫn đang làm thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ để xin nâng phần vốn hỗ trợ từ ngân sách lên 70%.

Ngày 29/4/2025, tỉnh Bình Phước (nay thuộc TP Đồng Nai) đã tổ chức lễ khởi công Dự án thành phần 1 cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) - Chơn Thành (Bình Phước, nay thuộc TP Đồng Nai).

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua phường Bình Phước đến nay vẫn còn nhiều nhà dân, chưa giải phóng xong mặt bằng.

Tuyến cao tốc có tổng chiều dài 124,1 km, trong đó đoạn đi qua địa bàn TP Đồng Nai dài khoảng 101 km, với tổng diện tích thu hồi đất hơn 1.028 ha.

Dự án thành phần 1 cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6/2024 theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư 19.965 tỷ đồng, thực hiện theo hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Theo phương án tài chính ban đầu, nhà đầu tư huy động 12.134 tỷ đồng (chưa bao gồm 989 tỷ đồng lãi vay), trong khi ngân sách Trung ương tham gia 6.842 tỷ đồng.

Hợp đồng BOT được ký vào tháng 6/2025. Tuy nhiên, đến tháng 11/2025, doanh nghiệp dự án đã có văn bản kiến nghị chuyển đổi hình thức đầu tư từ BOT sang BT (xây dựng - chuyển giao), cho rằng dự án đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai và cần điều chỉnh cơ chế đầu tư để bảo đảm tính khả thi.

Sau hơn 1 năm khởi công, tại dự án còn một số vị trí chưa thể bàn giao mặt bằng, trong đó đáng chú ý là khu vực giao cắt với đường ĐT741 thuộc phường Bình Phước.

Ở những đoạn đã được bàn giao mặt bằng, nhà đầu tư đang tập trung triển khai thi công đường gom, hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ trợ. Đặc biệt, khu vực nút giao giữa cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang được thi công sôi động với nhiều mũi thi công đồng loạt.

Nhiều đoạn có mặt bằng thực hiện dự án, chủ đầu tư đã đẩy nhanh phát dọn, thi công đường gom.

Tại khu vực kết nối với cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, nhiều đoạn đã bước vào giai đoạn thảm nhựa, trong khi các tuyến đường gom và hệ thống cống thoát nước cũng đang được hoàn thiện.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Đồng Nai cho biết, công tác giải phóng mặt bằng của dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành cơ bản đã hoàn thành. Hiện các đơn vị đang tập trung xây dựng hệ thống đường gom hai bên tuyến.

Đối với phần tuyến chính của cao tốc, thành phố đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét nâng tỷ lệ vốn ngân sách Nhà nước tham gia dự án lên 70% và hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm triển khai.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành được kỳ vọng sẽ trở thành trục giao thông huyết mạch, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội cho khu vực phía Bắc TP. Đồng Nai và kết nối hiệu quả với vùng Tây Nguyên.