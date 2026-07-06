'Thép nội chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn đặc biệt cao của SVĐ Hùng Vương'

Ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng, doanh nghiệp tham gia thi công kết cấu thép cho sân vận động Hùng Vương - lần đầu tiết lộ công nghệ giúp nâng toàn bộ hệ mái nặng hàng chục nghìn tấn lên độ cao cả trăm mét.

Theo ông Dũng, phần lớn vật liệu sử dụng cho các kết cấu chịu lực chính là thép chất lượng cao nhập khẩu do nguồn cung trong nước chưa đảm bảo tiêu chuẩn.

- Tiến độ của siêu dự án sân vận động lớn nhất thế giới - Hùng Vương đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Là một trong những doanh nghiệp tham gia xây dựng siêu dự án này, Đại Dũng đảm nhận những hạng mục nào, thưa ông?

Chúng tôi được chủ đầu tư Tập đoàn Vingroup giao thực hiện thiết kế kỹ thuật chi tiết kỹ thuật cho toàn bộ hệ kết cấu thép mái, xây dựng phương án thi công, tổ chức mua sắm vật tư, thiết bị và triển khai lắp dựng các hạng mục kết cấu thép cho toàn bộ hệ mái vòm vượt nhịp hơn 350 m có sức chứa 135.000 chỗ ngồi theo đúng yêu cầu kỹ thuật của dự án.

Đây là một trong những hệ mái có quy mô lớn nhất thế giới hiện nay với tổng khối lượng kết cấu thép lên tới hàng chục nghìn tấn, được lắp dựng ở cao độ khoảng 120 m. Công trình đòi hỏi những giải pháp kỹ thuật tiên tiến, công tác tổ chức thi công đồng bộ và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị tham gia.

Phối cảnh sân vận động Hùng Vương.

- Thưa ông, việc lựa chọn vật liệu cho một công trình mang tầm quốc tế như vậy được thực hiện theo những tiêu chí nào?

Đây là dự án có yêu cầu kỹ thuật đặc biệt khắt khe, đồng thời hướng đến các tiêu chuẩn vận hành quốc tế trong dài hạn. Vì vậy, vật liệu sử dụng phải được tuyển chọn rất nghiêm ngặt.

Nguồn nguyên liệu thép để chế tạo kết cấu chính không chỉ phải đảm bảo chất lượng ổn định và tính đồng nhất cao, mà còn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ tính, khả năng chịu lực, độ bền lâu dài, an toàn khai thác cũng như các yêu cầu kiểm định khác theo thông lệ quốc tế.

Các nhà cung cấp mà chúng tôi lựa chọn đều là những doanh nghiệp hàng đầu thế giới, sở hữu công nghệ luyện kim tiên tiến, quy mô sản xuất lớn cùng hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế và đã khẳng định uy tín trên thị trường toàn cầu.

- Ông có thể cho biết cụ thể những nhà cung cấp nào đang tham gia dự án và tỷ trọng vật liệu trong nước hiện nay ra sao?

Vật liệu thép của dự án được cung ứng bởi các nhà cung cấp và nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Metal One, Posco International, Baosteel, NISCO, Yingkou Steel và Liuzhou Steel. Tại Việt Nam, dự án sử dụng sản phẩm của Posco Yamato Vina và Hòa Phát.

Hiện nay, tỷ trọng thép sản xuất trong nước chưa chiếm tỷ lệ lớn trong tổng nhu cầu vật liệu của dự án. Riêng thép Hòa Phát chiếm khoảng 5% tổng khối lượng và chủ yếu được sử dụng cho các hạng mục phụ trợ như hệ đỡ phụ, canopy, kết cấu phụ trợ hoặc các cấu kiện không chịu tải trọng lớn.

- Vì sao tỷ trọng thép Việt Nam còn ở mức khiêm tốn như vậy? Trong tương lai liệu doanh nghiệp trong nước có cơ hội tham gia sâu hơn vào những công trình tầm cỡ tương tự không?

Thực tế, chúng tôi luôn mong muốn ưu tiên sử dụng sản phẩm trong nước, cũng như chủ trương lâu nay của chủ đầu tư là tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị của các dự án quy mô lớn.

Tuy nhiên, các cấu kiện chịu lực chính của hệ mái yêu cầu thép cường độ rất cao, kích thước tiết diện lớn, chiều dày lớn, khổ thép lớn cùng các yêu cầu nghiêm ngặt về cơ tính, độ đồng đều vật liệu và tiêu chuẩn kiểm định quốc tế. Đây là những tiêu chí mà nguồn cung trong nước hiện nay vẫn đang trong quá trình hoàn thiện để đáp ứng đầy đủ.

Chúng tôi ghi nhận tín hiệu rất tích cực khi một số doanh nghiệp thép Việt Nam đang từng bước đầu tư mạnh vào công nghệ luyện kim hiện đại, sản xuất thép chất lượng cao và thép xanh theo tiêu chuẩn quốc tế kỹ thuật cao.

Tôi tin rằng trong tương lai không xa, ngành luyện kim Việt Nam sẽ nâng cao đáng kể năng lực cạnh tranh, từng bước đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của các công trình mang tầm quốc tế và đưa năng lực sản xuất thép của Việt Nam tiến gần hơn tới trình độ của các quốc gia công nghiệp phát triển.

Đại Dũng là một trong 3 đơn vị thi công công trình “vòm thép thế kỷ” của Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

- Ông có thể chia sẻ đâu là thách thức lớn nhất mà Đại Dũng phải vượt qua khi triển khai mái vòm của sân vận động lớn nhất thế giới?

Thách thức lớn nhất chính là quy mô công trình, yêu cầu tiến độ rất cao, trong khi vẫn phải bảo đảm tuyệt đối các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và độ chính xác trong thi công.

Tuy nhiên, một thuận lợi rất lớn là chủ đầu tư đang triển khai đồng thời công tác hạ tầng và xây dựng với tốc độ rất nhanh, cùng đội ngũ quản lý dự án chuyên nghiệp và hệ thống điều phối hiệu quả. Nhờ vậy, sự phối hợp giữa các hạng mục được vận hành nhịp nhàng, đồng bộ và hiệu quả như một cỗ máy thống nhất.

Đặc biệt, dự án đang áp dụng nhiều giải pháp thi công tiên tiến và sáng tạo, trong đó có phương án nâng đồng bộ toàn bộ hệ mái thép có khối lượng hàng chục nghìn tấn lên cao độ hơn 100 m bằng hệ thống kích thủy lực công suất lớn và công nghệ điều khiển đồng bộ hiện đại. Đây là một trong những giải pháp thi công tiên tiến đang được áp dụng cho các công trình có khẩu độ lớn trên thế giới.

Chúng tôi thực sự trân trọng cơ hội được đồng hành cùng chủ đầu tư trong dự án mang tính biểu tượng này, cũng như nhiều công trình khác trong hệ sinh thái của Vingroup.

Như anh Vượng thường chia sẻ với chúng tôi: “Áp lực tạo nên kim cương”. Không chỉ là những doanh nghiệp kiến tạo công trình, chúng ta còn có trách nhiệm tạo ra những sản phẩm có giá trị bền vững cho xã hội, góp phần nâng tầm năng lực công nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Đây là cơ hội rất quý báu mà anh Vượng cùng Vingroup luôn dành cho các doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt trân trọng sự tin tưởng đó và sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành dự án với chất lượng cao nhất, tiến độ tốt nhất và niềm tự hào lớn nhất của ngành cơ khí chế tạo Việt Nam.

- Xin cảm ơn ông!