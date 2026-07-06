Lễ Công bố Chương trình Vietnamese Culture Day 2026 – Sắc màu quê hương tại Perth, Tây Úc

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth, Mạng lưới Tài năng Việt Úc (AVTN) và Global Trade Connection vừa công bố chương trình Vietnamese Culture Day 2026 – Sắc màu quê hương, sự kiện văn hoá cộng đồng lớn nhất của người Việt tại Tây Úc, dự kiến diễn ra vào ngày 07/11/2026 tại Forrest Place, trung tâm thành phố Perth.

Bà Nguyễn Trang Ngọc Minh Thư - Chủ tịch Global Trade Connection chia sẻ Vietnamese Culture Day 2026 – Sắc màu quê hương là sân khấu để những giá trị Việt được lan toả rộng rãi

Lễ công bố diễn ra vào ngày 03/7/2026 tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Sài Gòn, có sự tham dự trực tuyến của Ông Phạm Hải Anh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth, phụ trách bang Tây Úc và Lãnh thổ Bắc Úc, cùng đại diện hơn 34 doanh nghiệp Việt Nam, các hiệp hội và tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Ông Phạm Hải Anh - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth nhấn mạnh Vietnamese Culture Day 2026 – Sắc màu quê hương là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn ra thế giới của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Phát biểu trực tuyến tại Lễ công bố, Ông Phạm Hải Anh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth nhấn mạnh Ngày Văn hoá Việt Nam tại Perth năm 2026 – Sắc màu quê hương là hoạt động thiết thực hướng đến Ngày Văn hoá Việt Nam đầu tiên 24/11/2026. Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”, ông Phạm Hải Anh cho rằng văn hoá là chìa khoá đi trước mở ra các cánh cửa hợp tác và cánh cửa đến những trái tim của người dân, doanh nghiệp, chính quyền ở tất cả các nước. Từ đó, Tổng Lãnh sự kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng, hỗ trợ và tham gia vào sự kiện trên.

Bà Hannah Huyền Vũ, Chủ tịch Mạng lưới Tài năng Việt Úc (AVTN) chia sẻ: "Vietnamese Culture Day không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là không gian kết nối cộng đồng, kết nối các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đồng thời tạo dựng những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Australia trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế và đổi mới sáng tạo."

Bà Hannah Huyền Vũ, Chủ tịch Mạng lưới Tài năng Việt Úc (AVTN) cho biết sự kiện tạo dựng những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Australia trên các lĩnh vực.

Về Vietnamese Culture Day 2026 – Sắc màu quê hương

Vietnamese Culture Day 2026 – Sắc màu quê hương là sự kiện văn hoá cộng đồng được đồng tổ chức bởi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth, AVTN và Global Trade Connection, dự kiến diễn ra vào ngày 07 tháng 11 năm 2026 tại Forrest Place, trung tâm thành phố Perth, Tây Úc.

Toạ đàm chuyên đề "Tiềm năng và thách thức đưa hàng Việt vào thị trường Australia"

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt: lần đầu tiên Việt Nam chính thức có Ngày Văn hoá Việt Nam vào ngày 24 tháng 11 hàng năm. Hưởng ứng dấu mốc lịch sử này, Vietnamese Culture Day 2026 – Sắc màu quê hương trở thành một trong những sự kiện đầu tiên được tổ chức ở nước ngoài nhằm tôn vinh và lan toả tinh thần của Ngày Văn hoá Việt Nam ra cộng đồng quốc tế — khởi đầu từ trái tim của cộng đồng người Việt tại Tây Úc.

Sự kiện năm nay mang chủ đề "Viet Nam in Full Colour" – tôn vinh sự rực rỡ, đa sắc của văn hoá Việt giữa lòng nước Úc, hướng đến quy mô hơn 5.000 người tham dự, với ba điểm nhấn chính: Sắc màu văn hoá với sân khấu nghệ thuật kết hợp truyền thống và hiện đại, trình diễn áo dài, múa lân và âm nhạc đương đại; Sắc màu ẩm thực với các gian hàng đặc sản và món ăn truyền thống 3 miền; và Sắc màu kết nối với khu triển lãm doanh nghiệp Việt Úc, hoạt động giao thương và giao lưu cộng đồng đa văn hoá.

Đây là lần thứ hai một sự kiện văn hoá lớn của Việt Nam được tổ chức tại trung tâm thành phố Perth, phố đi bộ Forrest Place sau thành công của sự kiện cộng đồng năm 2025. Việc quay trở lại địa điểm biểu tượng tại trung tâm thành phố Perth thể hiện sự tin tưởng của chính quyền và cộng đồng vào chất lượng và quy mô của sự kiện.

Bà Nguyễn Trang Ngọc Minh Thư, Chủ tịch Global Trade Connection chia sẻ: "Mỗi sản phẩm Việt Nam bước ra thế giới không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn là đại diện cho hình ảnh, bản sắc và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Vietnamese Culture Day 2026 – Sắc màu quê hương chính là sân khấu để những giá trị đó được lan toả rộng rãi nhất tới cộng đồng quốc tế tại Úc."

Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia, thúc đẩy hợp tác kinh tế và lan toả các giá trị văn hoá Việt Nam ra thế giới. Thông qua Vietnamese Culture Day 2026, Ban tổ chức kỳ vọng đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia, đồng thời phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt tại Úc trong hành trình xây dựng những cầu nối bền vững giữa hai quốc gia.

Chương trình Xúc tiến Thương mại B2B Thị trường Việt Nam – Australia được đông đảo các doanh nghiệp tham gia

Tiếp nối Lễ công bố: Cùng ngày 03 tháng 7 năm 2026, Hội nghị Xúc tiến Thương mại B2B Thị trường Việt Nam – Australia cũng được tổ chức tại cùng địa điểm bởi AVTN và Global Trade Connection, quy tụ hơn 34 doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ Việt Nam tham gia kết nối giao thương trực tiếp với đối tác Australia, cùng phiên tọa đàm chuyên đề "Tiềm năng và thách thức đưa hàng Việt vào thị trường Australia" với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nhân và đại diện tổ chức xúc tiến thương mại hai nước.