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Kinh tế

SeABank tăng 23 bậc, lần thứ 3 liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500

P.V

Năm 2026, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tiếp tục được Tạp chí Fortune vinh danh trong Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 - tôn vinh 500 doanh nghiệp có quy mô lớn nhất và doanh thu cao nhất khu vực Đông Nam Á. SeABank xếp hạng thứ 254/500, tăng 23 bậc so với năm 2025, qua đó khẳng định năng lực tài chính và sức cạnh tranh ngày càng được củng cố trên thị trường khu vực.

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Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên do Tạp chí Fortune công bố nhằm tôn vinh các doanh nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên các dữ liệu tài chính công khai, bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các nguồn thông tin chính thức của doanh nghiệp. Năm 2026, Fortune Southeast Asia 500 tiếp tục mở rộng các tiêu chí đánh giá về lợi nhuận, tổng tài sản, nhân sự và tăng trưởng nhằm phản ánh toàn diện hơn năng lực hoạt động của doanh nghiệp trong khu vực.

Là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, Việt Nam có 72 doanh nghiệp góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026. Trong đó, nhờ doanh thu đạt 1,135 tỷ USD, quy mô tổng tài sản tăng gần 22%, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động ổn định trong năm 2025, SeABank đã được Tạp chí Fortune xếp hạng 254/500, tăng 23 bậc so với năm trước.

Đây là năm thứ ba liên tiếp SeABank góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500, đồng thời là một trong số ít tổ chức tín dụng Việt Nam duy trì sự hiện diện liên tục kể từ khi Bảng xếp hạng này ra mắt vào năm 2024. Kết quả này phản ánh hiệu quả kinh doanh cũng như chiến lược phát triển bền vững mà SeABank đang theo đuổi, với trọng tâm là các yếu tố Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG), qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Trong bối cảnh ASEAN ngày càng khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, sự ghi nhận từ các tổ chức uy tín như Fortune không chỉ phản ánh quy mô doanh nghiệp mà còn cho thấy hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Việc tiếp tục góp mặt trong Fortune Southeast Asia 500 góp phần khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh của SeABank trong hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung, đồng thời nâng cao uy tín của Ngân hàng đối với nhà đầu tư, khách hàng và đối tác trên hành trình phát triển ngân hàng bán lẻ hiện đại, bền vững.

P.V
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