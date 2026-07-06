Khánh thành cầu Thành Vượng tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên

Đến dự lễ khánh thành có bà Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên; ông Ngô Thanh Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Hành chính, Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản trị, Văn phòng Trung ương Đảng; Phạm Thế Bính, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đại diện lãnh đạo UBND xã Bình Thành cho biết: Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bình Thành. Trong niềm vui và xúc động, chúng ta cùng nhau chứng kiến Lễ khánh thành công trình cầu Thành Vượng - công trình mang ý nghĩa sâu sắc cả về kinh tế, xã hội, lịch sử và nhân văn.

“Chúng tôi luôn khắc ghi rằng, trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, Văn phòng Trung ương Đảng đã từng đặt trụ sở làm việc trên quê hương Bình Thành anh hùng. Khi ấy, cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã được Đảng bộ và Nhân dân địa phương hết lòng che chở, đùm bọc, bảo vệ bằng tinh thần yêu nước và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng”, vị đại diện UBND xã nói.

Ngầm tràn Thành Vượng với cột đo độ cao nước lũ trước khi xây dựng cầu

Nghĩa tình ấy lại được tiếp nối bằng một việc làm đầy ý nghĩa. Văn phòng Trung ương Đảng đã quan tâm, kết nối, vận động Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình đầu tư xây tặng cầu Thành Vượng. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, cho tình cảm sâu nặng của những người đã từng gắn bó với vùng đất cách mạng Bình Thành.

Từ hôm nay, cây cầu Thành Vượng sẽ mở ra một không gian phát triển mới cho địa phương. Những chuyến xe chở nông sản sẽ thuận lợi hơn. Các em học sinh sẽ không còn thấp thỏm mỗi mùa mưa lũ. Việc giao thương, kết nối giữa các khu dân cư sẽ ngày càng thuận tiện, tạo thêm động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Ông Nguyễn Hữu Đường phát biểu tại lễ khánh thành

Ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình xúc động chia sẻ: Thái Nguyên là quê hương thứ 2 của Công ty Thương binh Hòa Bình. Cây cầu này được các kỹ sư của Công ty Hòa Bình thiết kế là cây cầu bền vững nhất thế giới hiện nay, có tuổi thọ cao nhất thế giới. Tất cả các cây cầu xây dựng bằng bê tông cốt thép tại Việt Nam có thời gian sử dụng là 30, 40, 50 năm bởi vì bê tông thì vĩnh cửu nhưng cốt thép, nếu không được bảo vệ, thì sau một thời gian sẽ bị ôxy hóa, bị gỉ sét, kết cấu bê tông sẽ bị phá hủy theo.

Nhưng Cầu Thành Vượng được xây dựng với kết cấu là bê tông thép dự ứng lực, bê tông mác 500, thép cường độ cao. Đặc biệt, trụ cầu với vỏ bên ngoài bọc thép cường độ cao của Nhật Bản, độ dày 20 cm. Lớp thép bảo vệ này sẽ ngăn không cho ôxy thẩm thấu qua lớp bê tông, vì thế tuổi thọ của cây cầu này sẽ vĩnh cửu, từ 200 năm trở lên. Đồng thời, cây cầu này được thiết kế với độ võng tối đa dưới 0,5 mm, trong khi tiêu chuẩn độ võng của Việt Nam và quốc tế là 12,5 mm. Cây cầu có độ võng từ 12 đến 12,5 mm thì mỗi lần xe đi qua, cầu sẽ võng xuống rồi đàn hồi trở lại, dẫn tới tuổi thọ chỉ khoảng 100 năm. Lớp thép bảo vệ bên ngoài trụ cầu dày 20mm, nên cầu có tuổi thọ tối thiểu là 200 năm. Tổng kinh phí Công ty Hòa Bình đầu tư cho cầu 5,9 tỷ đồng, tương đương 11 triệu đồng/1 m2 cầu.

Cây cầu này có nhiều cái nhất của Việt Nam cũng như của thế giới: Cây cầu được thi công nhanh nhất, bền vững nhất; thi công thân thiện và bảo vệ môi trường nhất; Cây cầu được thi công với giá thành thấp nhất; Thiết kế của cây cầu có thể áp dụng cho thi công tất cả các cây cầu, đường hầm, đường sắt đô thị và đường cao tốc, đường tàu cao tốc trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và cả Thế giới; Cây cầu đầu tiên của Việt Nam áp dụng trí tuệ nhân tạo, cấu kiện có mã số, mã vạch...

Cầu Thành Vượng khi hoàn thành theo công nghệ xây dựng mới

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Thế Bính, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng, Thư ký Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số khẳng định:Trước đây, vào những ngày thời tiết bình thường, ngầm tràn qua suối vẫn là lối đi quen thuộc của người dân. Nhưng chỉ cần mưa vừa, việc qua lại đã tiềm ẩn nhiều rủi ro; khi mưa lớn, nước suối dâng cao, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Ông Bính kiến nghị: Từ công trình này, vấn đề đặt ra không phải là tiếp tục xem công nghệ dầm hộp rỗng bê tông cốt thép dự ứng lực như một ý tưởng mới cần chờ thử nghiệm thêm, mà là các cơ quan chức năng cần sớm có cơ chế tiếp nhận, chuẩn hóa và cho triển khai rộng rãi ở những địa bàn phù hợp. Trong bối cảnh đất nước đang thúc đẩy mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57, những giải pháp có khả năng làm nhanh hơn, tiết kiệm hơn, bền vững hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn cần được khuyến khích sử dụng rộng rãi bằng tư duy đổi mới sáng tạo, không nên bị chậm lại bởi tư duy làm cầu, đường truyền thống.

Để nhân rộng công nghệ này, các cơ quan có thẩm quyền cần sớm hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và quy trình quản lý phù hợp. Quá trình đó cần được tổ chức theo tinh thần nhà nước kiến tạo, đồng hành và dựa trên dữ liệu thực tiễn từ các công trình đã triển khai.

Từ một ngầm tràn thường xuyên bị chia cắt bởi mưa lũ, Bình Thành hôm nay đã có một cây cầu kiên cố, hiện đại. Nhưng thông điệp lớn hơn của công trình là: từ một cây cầu dân sinh trên vùng đất căn cứ Cách mạng, có thể mở ra một hướng tiếp cận mới cho phát triển hạ tầng giao thông ở những vùng còn khó khăn của đất nước - cần đổi mới sáng tạo, tạo ra đột phá trong tư duy để đưa các tiến bộ khoa học, công nghệ vào thực tiễn; xây dựng những cây cầu, con đường trên nhiều ngả đường đất nước nhanh hơn, tiết kiệm hơn, bền vững hơn và phục vụ tốt hơn đời sống nhân dân.

Trong dịp này, Công ty Thương binh nặng Hòa Bình đã tặng cho xã 14 bộ máy tính và quỹ khuyến học gần 200 triệu đồng...