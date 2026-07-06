Khi ngân hàng chi hàng tỷ đồng đầu tư vào năng lực tăng trưởng của CEO SME

Chiến dịch đồng hành cùng SME lớn nhất năm của VPBank đã có màn khởi đầu ấn tượng bằng sự kiện SME Forum 2026 vào tháng 3, thu hút gần 1.000 doanh nghiệp và tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng kinh doanh. Không dừng lại ở đó, hành trình “Song hành kiến tạo thịnh vượng bằng tri thức” chính thức chuyển mình sang giai đoạn hai với chiều sâu chuyên biệt: Alibaba Study Tour - nơi các CEO khách hàng chiến lược trực tiếp đi tìm lời giải thực chiến cho bài toán tăng trưởng của doanh nghiệp mình.

Khi khoản đầu tư lớn nhất không còn là nguồn vốn

Trong nhiều năm, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp chủ yếu gắn với tín dụng và các giải pháp tài chính. Tuy nhiên, khi AI, dữ liệu và công nghệ đang làm thay đổi cách doanh nghiệp vận hành, vốn không còn là yếu tố duy nhất tạo nên lợi thế cạnh tranh. VPBank có lẽ là ngân hàng đầu tiên nhận thức sâu sắc về vấn đề này.

Nếu SME Forum 2026 mở ra góc nhìn toàn cảnh về xu hướng vận hành kinh doanh, thì Alibaba Study Tour chính là bước đi thực tế tiếp theo đưa các nhà lãnh đạo chạm tay vào những mô hình tăng trưởng thực chiến. Trong giai đoạn mang tính chiều sâu này, VPBank SME tiếp tục bắt tay với Newing - đối tác tư vấn phát triển lãnh đạo và chuyển hóa tổ chức tại Việt Nam để cùng thiết kế riêng một hành trình học tập chuyên biệt dành cho 28 CEO là khách hàng chiến lược của ngân hàng.

Khẳng định đây không phải là chuyến tham quan doanh nghiệp, đại diện VPBank cho biết, chương trình gồm 3 ngày liên tiếp được xây dựng theo lộ trình từ nhận thức, phân tích đến ứng dụng, giúp CEO các DN SME chứng kiến tận mắt cách một doanh nghiệp công nghệ toàn cầu vận hành, ra quyết định và thích ứng trong kỷ nguyên AI.

"Mỗi suất tham gia chương trình được VPBank SME đầu tư nguồn lực tương đương gần 100 triệu đồng. Với 28 lãnh đạo doanh nghiệp cùng đội ngũ nhân sự vận hành đi kèm, tổng kinh phí triển khai hành trình này lên tới hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, chúng tôi không nhìn nhận đây là một chương trình chăm sóc khách hàng thông thường, mà là khoản đầu tư dài hạn vào năng lực của những doanh nghiệp sẵn sàng bứt phá, từ đó góp phần tạo ra những mô hình tăng trưởng kiểu mẫu cho phân khúc SME", đại diện VPBank SME chia sẻ.

Những người "giải mã" tăng trưởng từ chính hệ sinh thái Alibaba

Không phải ngẫu nhiên Alibaba được lựa chọn là điểm đến của chương trình. Trong hơn hai thập kỷ, Alibaba được xem là một trong những case study tiêu biểu về đổi mới, chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái kinh doanh dựa trên dữ liệu. Nhưng điều VPBank SME và Newing hướng tới không phải là đưa doanh nghiệp tới để "học theo Alibaba".

Một trong những giá trị khác biệt của Alibaba Study Tour nằm ở đội ngũ diễn giả. Thay vì những bài chia sẻ mang tính truyền cảm hứng hay tổng hợp từ các case study, chương trình quy tụ những chuyên gia đã và đang trực tiếp tham gia xây dựng, vận hành và mở rộng hệ sinh thái Alibaba và Ant Group.

Dongye Yang, Giám đốc cấp cao Trung tâm Phát triển Chiến lược Toàn cầu của Ant International, sẽ mang đến góc nhìn về cách biến chiến lược thành tăng trưởng thực tế thông qua kinh nghiệm phát triển kinh doanh tại nhiều thị trường quốc tế.

Trong khi đó, Ray Weng – đồng sáng lập Weishi Research Institute, từng làm việc tại Ant Group, Taobao và PayPal – tập trung vào chủ đề AI, dữ liệu và năng lực vận hành. Thay vì trả lời câu hỏi "AI có thể làm gì?", ông sẽ chia sẻ cách doanh nghiệp xây dựng một tổ chức ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn dựa trên dữ liệu.

Ở góc độ phát triển tổ chức, Chandee Zhuang – Cố vấn cấp cao eWTP, đồng sáng lập Alibaba Global Initiatives (AGI) với gần 20 năm làm việc trong hệ sinh thái Alibaba – sẽ giúp các CEO tiếp cận những nguyên lý vận hành cốt lõi đã góp phần tạo nên sự phát triển của Alibaba, đồng thời gợi mở cách chuyển hóa những bài học đó thành các khung quản trị phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam.

Điểm đặc biệt của các diễn giả không nằm ở hồ sơ cá nhân, mà ở việc họ trực tiếp trả lời những bài toán mà các CEO đang đối mặt mỗi ngày: làm thế nào để doanh nghiệp tăng trưởng dựa trên năng lực nội tại, AI nên bắt đầu từ đâu để tạo giá trị thực, hay tổ chức cần thay đổi như thế nào để tiếp tục mở rộng trong những năm tới.

Bên cạnh nội dung đào tạo, 28 CEO tham gia cũng tạo nên một giá trị đặc biệt cho chương trình. Được lựa chọn từ nhóm khách hàng chiến lược của VPBank SME, các doanh nghiệp đến từ nhiều ngành nghề khác nhau nhưng cùng chung khát vọng tăng trưởng. Chính sự đa dạng về kinh nghiệm cùng tinh thần học hỏi đã tạo nên một không gian kết nối, nơi mỗi cuộc trao đổi đều có thể mở ra một góc nhìn mới, một cơ hội hợp tác hoặc một mối quan hệ đồng hành lâu dài.

Đầu tư vào năng lực của CEO để tạo nên tăng trưởng bền vững

Alibaba Study Tour không chỉ là một chương trình dành cho khách hàng doanh nghiệp, mà còn phản ánh cách VPBank SME đang mở rộng vai trò của mình trong mối quan hệ với cộng đồng SME. Quan trọng hơn, hành trình không khép lại sau ba ngày học tập tại Alibaba. Theo kế hoạch, VPBank SME và Newing sẽ tiếp tục triển khai chuỗi bootcamp 6 ngày thực chiến, hỗ trợ các CEO từng bước chuyển hóa kiến thức thành kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với thực tiễn của từng doanh nghiệp. Đây cũng là điểm thể hiện rõ triết lý của chương trình: Giá trị chỉ thực sự được tạo ra khi tri thức được chuyển hóa thành kết quả trong hoạt động kinh doanh.

Với hành trình "Song hành kiến tạo thịnh vượng bằng tri thức", VPBank SME không chỉ đầu tư cho một chuyến đi, mà đầu tư vào điều tạo ra giá trị bền vững nhất: Năng lực của người lãnh đạo. Đó cũng là cách ngân hàng lựa chọn đồng hành cùng cộng đồng SME Việt Nam trên chặng đường phát triển tiếp theo – không chỉ bằng các giải pháp tài chính, mà bằng tri thức, kết nối và những trải nghiệm học tập thực chiến, giúp doanh nghiệp sẵn sàng nắm bắt những cơ hội tăng trưởng trong một môi trường kinh doanh đang thay đổi từng ngày.

Thông tin chương trình tại: https://smeconnect.vpbank.com.vn/digital/study-tour-alibaba-ceo-bootcamp