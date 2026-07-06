AI Inspector: Bước tiến chiến lược của LEWU trong chuyển đổi số ngành xây dựng

Từ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống cơ điện, LEWU GROUPS đang từng bước chuyển mình trở thành doanh nghiệp công nghệ ứng dụng trong ngành xây dựng, trọng tâm của chiến lược này là AI Inspector - nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát thi công và quản lý dự án.

Trong nhiều năm qua, ngành xây dựng và cơ điện tại Việt Nam vẫn đối mặt với bài toán quen thuộc: kiểm soát chất lượng thi công, đồng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và tối ưu hiệu quả quản lý dự án. Khi quy mô công trình ngày càng lớn và yêu cầu từ chủ đầu tư ngày càng cao, những phương pháp quản lý truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế.

Nhìn thấy khoảng trống đó từ thực tiễn triển khai hàng trăm dự án trên cả nước, LEWU GROUPS đã lựa chọn một hướng đi khác: phát triển công nghệ để giải quyết các vấn đề cốt lõi của ngành.

Từ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống cơ điện (MEPF), LEWU GROUPS đang từng bước chuyển mình trở thành doanh nghiệp công nghệ ứng dụng trong ngành xây dựng. Trọng tâm của chiến lược này là AI Inspector - nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát thi công và quản lý dự án.

Doanh nhân Lê Quang Hồng Đức chia sẻ định hướng phát triển AI để hỗ trợ doanh nghiệp

Theo đại diện doanh nghiệp, trong quá trình thực hiện nhiều công trình thương mại, nhà hàng, trung tâm giáo dục, khách sạn và công nghiệp, đội ngũ LEWU nhận thấy một thực tế rằng phần lớn rủi ro dự án không đến từ năng lực kỹ thuật mà đến từ việc phát hiện lỗi quá muộn.

Một chi tiết nhỏ bị bỏ sót trong quá trình thi công có thể kéo theo chi phí sửa chữa, chậm tiến độ và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư. Đó chính là lý do AI Inspector được nghiên cứu và phát triển.

Nền tảng này cho phép thu thập dữ liệu hiện trường thông qua hình ảnh và hồ sơ kỹ thuật, sau đó sử dụng trí tuệ nhân tạo để đối chiếu với các tiêu chuẩn thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu chất lượng của dự án. Hệ thống có khả năng nhận diện các điểm chưa phù hợp, cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn và hỗ trợ đội ngũ quản lý đưa ra quyết định nhanh chóng hơn.

Nếu trước đây việc kiểm tra chất lượng phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm của từng kỹ sư thì nay dữ liệu và công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp giảm thiểu sai sót chủ quan và nâng cao tính nhất quán trong toàn bộ quy trình kiểm soát.

Điều đáng chú ý là AI Inspector không chỉ phục vụ riêng cho LEWU GROUPS mà còn được định hướng trở thành giải pháp dành cho các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu trong tương lai. Đây là bước đi thể hiện khát vọng của doanh nghiệp Việt trong việc làm chủ công nghệ thay vì chỉ đóng vai trò người sử dụng công nghệ.

Quản lý chất lượng công trình với nền tảng AI Inspector giúp tối ưu chi phí vận hành

Song song với quá trình phát triển AI Inspector, LEWU GROUPS đang triển khai chiến lược số hóa toàn diện, từ quản trị nhân sự, điều hành dự án, kiểm soát chất lượng đến quản lý dữ liệu vận hành. Doanh nghiệp xác định rằng tương lai của ngành xây dựng không chỉ nằm ở năng lực thi công mà còn ở khả năng khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ để tạo ra hiệu quả vượt trội.

Sau gần 10 năm phát triển, LEWU GROUPS đã tham gia nhiều dự án quy mô trên toàn quốc, đồng hành cùng các thương hiệu trong lĩnh vực bán lẻ, F&B, giáo dục, bất động sản và công nghiệp. Từ nền tảng đó, doanh nghiệp đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành hệ sinh thái giải pháp kỹ thuật và công nghệ cho ngành xây dựng Việt Nam.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, câu chuyện của LEWU GROUPS cho thấy một xu hướng mới: doanh nghiệp xây dựng không chỉ xây công trình, mà còn xây dựng những nền tảng công nghệ có khả năng thay đổi cách ngành vận hành trong tương lai.