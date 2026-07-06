Năng lực quản trị - tài sản vô hình quyết định sức bền doanh nghiệp

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lợi thế của doanh nghiệp không chỉ đến từ sản phẩm hay nguồn lực, mà từ năng lực xây dựng một hệ thống vận hành hiệu quả, minh bạch và có khả năng thích ứng trước thay đổi.

Lợi thế cạnh tranh từ quản trị

"Một hệ thống yếu sẽ luôn làm thất bại cả những người giỏi" - nhận định nổi tiếng của W. Edwards Deming, người đặt nền móng cho quản trị chất lượng hiện đại - đến nay vẫn được xem là một trong những nguyên lý cốt lõi của quản trị doanh nghiệp.

Việc Giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á (AREA) duy trì hạng mục Corporate Governance (Quản trị doanh nghiệp) nhiều năm qua cũng cho thấy quản trị đã trở thành một chuẩn mực quan trọng trong đánh giá doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, khi nền kinh tế bước sang giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, yêu cầu về quản trị cũng thay đổi. Doanh nghiệp không chỉ cần vận hành hiệu quả trong hiện tại mà còn phải xây dựng được năng lực thích ứng trước những biến động của thị trường, công nghệ và môi trường kinh doanh.

Đó cũng là lý do nhiều doanh nghiệp bắt đầu đầu tư mạnh hơn cho quản trị dữ liệu, quản trị rủi ro, chuẩn hóa quy trình, chuyển đổi số hay phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận. Điểm chung của những nỗ lực này không nằm ở việc áp dụng thêm công cụ, mà ở mục tiêu xây dựng một tổ chức có khả năng vận hành hiệu quả, minh bạch và liên tục đổi mới.

Là một tập đoàn đa ngành với 30 năm phát triển, ROX Group cũng lựa chọn con đường đó. Theo Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Quảng, tinh thần đổi mới của ROX không chỉ nằm ở sản phẩm hay lĩnh vực kinh doanh mà bắt đầu từ chính cách doanh nghiệp vận hành. Từ xây dựng văn hóa doanh nghiệp, triển khai BSC-KPI, quản trị rủi ro, tái cấu trúc, số hóa đến ứng dụng AI hay nền tảng ROX Connect, tất cả đều là những bước đi trong hành trình nâng cấp năng lực quản trị của tổ chức.

Đội ngũ lãnh đạo ROX Group tham gia chương trình phát triển năng lực lãnh đạo "Leading the Way" với sự đồng hành của McKinsey.

Ông cũng cho rằng, những thay đổi đó chỉ có thể thực hiện khi có sự đồng thuận từ các cổ đông sáng lập và quyết tâm đổi mới của toàn hệ thống. Bởi với ROX Group, quản trị không phải là việc bổ sung thêm quy trình hay công cụ, mà là quá trình liên tục hoàn thiện cách tổ chức vận hành để thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường.

Nền tảng cho tăng trưởng dài hạn

Nếu ví tăng trưởng là kết quả có thể nhìn thấy, thì quản trị chính là phần "móng" nằm phía dưới, âm thầm nhưng quyết định sức bền của doanh nghiệp.

Trong hành trình 30 năm phát triển, mỗi giai đoạn mở rộng của ROX Group đều đi cùng với một bước tiến về quản trị. Đó không chỉ là việc chuẩn hóa hệ thống vận hành, ứng dụng công nghệ hay xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ, mà còn là quá trình định hình văn hóa doanh nghiệp, phát triển đội ngũ và từng bước chuyển từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu và hệ thống.

Theo ông Trần Xuân Quảng, mục tiêu cuối cùng của quản trị không phải để người lãnh đạo "ôm" công việc, mà là xây dựng được một hệ thống có khả năng tự vận hành. Khi triển khai bất kỳ dự án hay chương trình cải tiến nào, câu hỏi luôn được đặt ra là: sau khi hoàn thành, hệ thống có thể tự chạy hay không. Với ông, lãnh đạo không phải là người giải quyết mọi vấn đề, mà là người tạo ra năng lực để tổ chức có thể vận hành ổn định và liên tục phát triển.

Triết lý đó cũng được phản ánh trong cách ROX Group phát triển con người. Bên cạnh các chương trình đào tạo chuyên môn, tập đoàn đầu tư mạnh cho năng lực số, AI, quản trị dữ liệu, phát triển lãnh đạo và xây dựng đội ngũ kế cận. Mỗi năm, hàng nghìn chương trình đào tạo đã được triển khai trên toàn hệ thống; đồng thời ROX hợp tác với McKinsey để thiết kế các chương trình phát triển dành cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao.

Một lớp đào tạo về năng lực Agile tại ROX Group

Nhờ việc đầu tư dài hạn cho năng lực quản trị và năng lực con người, ROX Group đã xây dựng được một đội ngũ vững mạnh, có tư duy đổi mới và khả năng thích ứng trước những thay đổi bất ngờ của thị trường. Đó là nguồn sức mạnh nội sinh giúp Tập đoàn vững vàng vượt qua những khó khăn, từng bước nâng cao năng lực quản trị, thực thi các dự án lớn trong nước và quốc tế, từ đó vươn tầm hội nhập.

Theo đại diện ROX Group, việc 4 năm liên tiếp được ghi nhận ở hạng mục Corporate Governance tại AREA là sự ghi nhận cho hành trình mà doanh nghiệp đã kiên định theo đuổi trong nhiều năm, với trọng tâm là không ngừng hoàn thiện mô hình quản trị theo các chuẩn mực quốc tế và tạo ra những giá trị phát triển bền vững.

Đại diện ROX Group nhận giải Corporate Governance tại AREA 2026

Tiếp nối hành trình 30 năm Kiến tạo - Vươn xa, ROX Group đặt mục tiêu trở thành tập đoàn đầu tư đa ngành mang tầm vóc quốc tế. Tập đoàn xác định quản trị sẽ tiếp tục là nền tảng cho những bước phát triển mới. Ở chặng đường tiếp theo, thách thức sẽ là nâng cấp hệ thống đó theo các chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu vận hành trong môi trường toàn cầu và phát triển nguồn nhân lực có khả năng hội nhập.

Sau ba thập kỷ phát triển, điều ROX Group đang xây dựng không chỉ là một hệ sinh thái kinh doanh đa ngành, mà còn là một năng lực quản trị có khả năng thích ứng trước thay đổi và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh liên tục biến động, đó có lẽ cũng là tài sản vô hình mang lại giá trị bền vững nhất cho doanh nghiệp.