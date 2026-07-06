Ánh sáng điện lưới Quốc gia đến với bản cuối cùng của tỉnh Lai Châu

Ngày 6/7, ánh sáng điện lưới Quốc gia đã đến với 67 hộ dân thuộc bản Huỗi Lính, xã Mường Mô; giúp Lai Châu hoàn thành mục tiêu 100% bản có điện và nâng tỷ lệ hộ dân có điện toàn tỉnh lên 97,81%. Đây là bước đệm vững chắc để tỉnh Lai Châu hướng tới mục tiêu 99% hộ dân có điện vào năm 2030.

Việc cấp điện cho các thôn bản, các hộ dân chưa có điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo và được đưa vào mục tiêu Đại hội Đảng bộ các nhiệm kỳ. Tuy nhiên do các thôn bản chưa có điện còn lại của tỉnh nằm trên địa hình đồi núi hiểm trở, đường giao thông lên bản còn nhiều khó khăn, khoảng cách xa khu vực có điện hiện hữu nên tuyến đường dây đấu nối phải kéo dài qua nhiều khu vực đồi núi phức tạp. Do đó chi phí đầu tư rất cao, không đảm bảo được tiêu chí theo suất vốn đầu tư của EVN và xác định hiệu quả đầu tư của dự án. Nên khó khăn trong việc xác định và huy động nguồn vốn đầu tư.

Chính vì thế, từ 10/2025 lãnh đạo tỉnh Lai Châu do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tại buổi làm việc Tập đoàn đã thống nhất chủ trương và chỉ đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức đầu tư cấp điện lưới quốc gia cho các hộ dân tại 03 bản trắng chưa có điện tại tỉnh Lai Châu gồm Huổi Dạo, Huổi Lính xã Mường Mô và bản Tia Ma Mủ xã Tà Tổng.

Cán bộ Điện lực Lai Châu lắp công tơ cho các hộ dân

UBND tỉnh đã tạo điều kiện về mọi mặt, đặc biệt là bố trí nguồn vốn đối ứng cho công tác giải phóng mặt bằng để giảm suất đầu tư dự án. Công ty Điện lực Lai Châu đã chủ động bám sát Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc để dự án được bố trí vốn triển khai. Đến ngày 20/11/2025 Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có quyết định về việc duyệt danh mục, kế hoạch vốn và giao Công ty Điện lực Lai Châu triển khai đầu tư cấp điện cho 03 bản trắng chưa có điện lưới quốc gia là bản Tia Ma Mủ xã Tà Tổng, bản Huổi Dạo, Huổi Lính xã Mường Mô tới tổng mức đầu tư là 32.6 tỷ đồng. Trong đó đầu tư tại bản Huổi Dạo, Huổi Lính xã Mường Mô với Tổng mức đầu tư 18.146 tỷ đồng và Quy mô đầu tư là: Nâng cấp 2,489km ĐZ35kV hiện có từ cáp AC70/11 lên thành cáp ACSR 95/16 + XDM 9,745km ĐZ35KV sử dụng cáp nhôm ACSR50/8; ACSR50/30 + 2TBA(2x100)kVA-35/0,4kV+ 5,131km ĐZ0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70mm2.

Ông Trần Kim Long, Giám đốc Công ty điện lực Lai Châu cho biết, quá trình triển khai, Lãnh đạo Công ty đã trực tiếp đi kiểm tra mặt bằng, làm việc với UBND các xã, bản để đồng thuận và tạo điều kiện trong công tác giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, TVGS thực hiện các giải pháp kiểm soát nhân lực, vật tư, thiết bị thi công, đưa ra các giải pháp phù hợp từng thời điểm, hạng mục công việc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Chỉ đạo Nhà thầu thi công tập trung vận chuyển, tập kết vật tư, thiết bị nặng như cột điện, cát đá, máy biến áp trước mùa mưa.

Đóng điện lưới Quốc gia vào bản Huỗi Lính

Trong thời gian thi công dự án, thời tiết diễn biến không thuận lợi, đã xuất hiện những đợt mưa lớn kéo dài, gây khó khăn cho việc vận chuyển vật tư, thiết bị, tập kết vật liệu và làm gián đoạn việc tổ chức thi công tại hiện trường. Bên cạnh đó do ảnh hưởng xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông làm giá nguyên liệu, vật liệu tăng cao, một số nhà cung ứng vật tư, thiết bị không nhận đơn đặt hàng gây khó khăn và áp lực cho việc triển khai hoàn thành dự án đúng tiến độ. Tuy nhiên Công ty đã cùng với nhà thầu thi công nỗ lực giải quyết các khó khăn phát sinh để đưa công trình về đích đúng thời gian.

Cán bộ Điện lực Nậm Hàng hướng dẫn người dân bản Huỗi Lính sử dụng điện tiết kiệm, an toàn

Đến ngày 21/6/2026, Công trình đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục về xây lắp, Công ty Điện lực Lai Châu đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Điện lực Nậm Hàng tổ chức nghiệm thu kỹ thuật phục vụ đóng điện công trình. Đến nay việc Lắp đặt công tơ, điện trong nhà các thủ tục hợp đồng mua bán điện cho các hộ gia đình đã hoàn thành toàn bộ. Điều này có ý nghĩa rất lớn, đáp ứng niềm mong mỏi bao đời nay, là đòn bẩy trực tiếp giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống sinh hoạt và nhanh chóng thoát nghèo ổn định.

Theo ông Giàng A Khu, Trưởng bản Huỗi Lính, Bản có 67 hộ với 447 nhân khẩu, trong đó còn 39 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo, cuộc sống của bà con rất khó khăn. Từ khi Dự án kéo điện lưới Quốc gia được thực hiện, bà con phấn khởi lắm, ai cũng mong chờ Dự án hoàn thành. Giờ đây ánh sáng đã phủ khắp bản rồi cũng là lúc bản chúng tôi phải tận dụng điện lưới Quốc gia để phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất để thời gian tới sẽ có nhiều hộ dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Niềm vui có điện lưới Quốc gia của người dân bản Huỗi Lính

Phấn khởi trong ngày vui đóng điện lưới Quốc gia vào bản, ông Ly Gà Chu, bản Huỗi Lính, xã Mường Mô tâm sự, bao đời nay người dân trong bản mong mỏi được có điện lưới Quốc gia. Những lúc được con cháu chở ra huyện nhìn ánh sáng rực rỡ mà thèm lắm. Ở những nơi có điện họ dùng máy xát thóc, bơm nước tưới cây, xem ti vi và nhiều thứ khác. Giờ đây có điện rồi, nhà mình cũng sẽ sắm nhiều thứ máy móc phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho gia đình, chắc chắn cuộc sống sẽ được đổi mới và không thể nghèo đói nữa.

ông Trần Kim Long, Giám đốc công ty Điện lực Lai Châu tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất trong thực hiện Dự án đưa điện lưới Quốc gia về bản Huỗi Dạo, Huỗi Lính

Nguồn điện lưới Quốc gia đến với bản cuối cùng của tỉnh Lai Châu đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, nâng cao đời sống sinh hoạt của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao tỷ lệ số thôn, bản có điện, tỷ lệ hộ dân có điện.

Ông Nguyễn Sỹ Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng quà cho nhân dân bản Huỗi Lính

Ông Nguyễn Sỹ Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhận định, Việc dòng điện lưới Quốc gia chính thức bừng sáng tại bản làng hôm nay đã đáp ứng niềm mong mỏi bao đời nay, là đòn bẩy trực tiếp giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống sinh hoạt và nhanh chóng thoát nghèo ổn định. Đồng thời giúp Lai Châu hoàn thành mục tiêu 100% bản có điện và nâng tỷ lệ hộ dân có điện toàn tỉnh lên 97,81%; góp phần tích cực vào việc phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV nhiệm kỳ 2025-2030 đó là đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia.