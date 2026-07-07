Vì sao Đà Nẵng chưa đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số?

TPO - Thống kê Đà Nẵng cho hay, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,52% so với cùng kỳ, xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế thành phố. Giá trị tăng thêm (VA) của khu vực này ước tăng 9,31%, chiếm hơn một nửa mức tăng trưởng GRDP chung.

Quy mô nền kinh tế TP. Đà Nẵng đạt hơn 171.000 tỷ đồng, tăng thêm 21.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Khu vực dịch vụ tiếp tục có mức mở rộng quy mô lớn nhất với VA tăng thêm 11.495 tỷ đồng, khẳng định vai trò là khu vực chủ lực của nền kinh tế thành phố.

6 tháng đầu năm, tốc độ tăng GRDP của Đà Nẵng đạt 9,52%. Ảnh: Thanh Hiền.

Theo ông Trần Văn Vũ - Trưởng Thống kê Đà Nẵng, kết quả 6 tháng đầu năm chưa tăng trưởng được 2 con số bởi trong giai đoạn này có nhiều sự thay đổi về tổ chức bộ máy, nền kinh tế toàn cầu đối mặt với không ít thử thách, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao, tiến độ triển khai một số dự án đầu tư công còn chậm và nhiều lý do khác.

“Tuy nhiên với tốc độ tăng trưởng là 9,52% thì có thể đánh giá rằng cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người dân cũng đã vào cuộc mới đạt được. Thứ hạng này cho thấy Đà Nẵng không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao mà còn tiếp tục mở rộng quy mô kinh tế, khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ của khu vực miền Trung, tạo nền tảng thuận lợi để thành phố tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới”, ông Vũ chia sẻ thêm.

Thống kê Đà Nẵng nhìn nhận, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, để tạo động lực tăng trưởng cho những tháng cuối năm, Đà Nẵng cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong đó chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tháo gỡ khó khăn về vốn, nguyên vật liệu và thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.

Tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có giá trị gia tăng cao, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, logistics… Bên cạnh đó đẩy mạnh quảng bá hình ảnh điểm đến Đà Nẵng, phát triển các sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Thu ngân sách từ nhà đất chiếm phần lớn trong tổng thu ngân sách của Đà Nẵng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng 6 tháng đầu năm đạt 51.769 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt hơn 12.000 tỷ đồng.

Động lực tăng thu chủ yếu đến từ một số khoản thu quan trọng. Các khoản thu về nhà, đất chiếm tỷ lệ lớn nhất tổng thu ngân sách, phản ánh sự sôi động của thị trường bất động sản và kết quả tích cực trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất và các khoản thu liên quan đến đất đai của thành phố. Tiếp theo đó là thu từ khu vực công, thương nghiệp ngoài quốc doanh; doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.