Giá vàng thế giới quay đầu giảm, đồng USD tăng

TPO - Giá vàng thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch sáng 7/7 (giờ Việt Nam) khi đồng USD tăng giá, trong khi thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc mạnh mẽ nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), giữa lúc giới đầu tư chờ đợi các doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý II.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,3%, xuống còn 4.163,64 USD/ounce, sau khi có thời điểm đạt mức cao nhất kể từ ngày 22/6. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 trên sàn Comex vẫn tăng 1%, chốt ở mức 4.167,50 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, đà giảm của vàng chủ yếu đến từ sự phục hồi của đồng USD. Chỉ số USD tăng 0,1%, khiến kim loại quý này trở nên đắt hơn đối với người mua nước ngoài, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Ông Jim Wyckoff - chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange - nhận định, việc đồng USD tăng nhẹ là yếu tố gây bất lợi cho giá vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch sáng 7/7 (giờ Việt Nam), đồng USD tăng giá. Ảnh: Reuters.

Trong một báo cáo công bố cuối tuần trước, ngân hàng J.P Morgan cho rằng nhu cầu vàng từ các lĩnh vực chủ chốt sẽ không mạnh như dự báo trước đó. Ngân hàng này vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ đạt khoảng 4.300 USD/ounce trong quý III và tăng lên 4.500 USD/ounce trong quý IV năm nay.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 0,3%, xuống 62,17 USD/ounce sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/6. Giá bạch kim giảm 0,4%, còn 1.630,86 USD/ounce; trong khi palladium tăng nhẹ 0,1%, lên 1.275,43 USD/ounce.

Ở thị trường chứng khoán, các chỉ số chủ chốt của Mỹ đồng loạt tăng điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến AI.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,72%, lên 7.537,43 điểm; Nasdaq tăng 1,12%, đạt 26.121,16 điểm; còn Dow Jones tăng 0,29%, lên 53.055,91 điểm.

Động lực chính của thị trường đến từ cổ phiếu Broadcom, tăng 3,7% sau khi công ty gia hạn thỏa thuận hợp tác với Apple đến năm 2031 để phát triển và cung cấp các dòng chip tùy chỉnh.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Microsoft giảm gần 1% sau khi tập đoàn thông báo cắt giảm khoảng 4.800 việc làm, tương đương 2,1% lực lượng lao động. Cổ phiếu SpaceX cũng giảm 1% trước thời điểm doanh nghiệp này dự kiến gia nhập rổ chỉ số Nasdaq 100 từ ngày 8/7.

Dù S&P 500 tăng điểm, nhưng số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 1,3:1. Tính từ đầu năm, chỉ số này đã tăng khoảng 10%, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 1% so với mức đóng cửa kỷ lục thiết lập hồi đầu tháng 6.

Giới đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang mùa công bố kết quả kinh doanh quý II của các doanh nghiệp Mỹ. Theo dữ liệu từ LSEG I/B/E/S, lợi nhuận của các công ty thuộc S&P 500 được dự báo tăng bình quân 24% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm công nghệ có thể ghi nhận mức tăng trưởng lên tới khoảng 65%, tiếp tục là động lực chính của thị trường.