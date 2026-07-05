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Giá vàng tăng mạnh, chênh lệch trong nước và thế giới neo cao

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (5/7), giá vàng trong nước ở mốc 151,4 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng tăng mạnh 5 triệu đồng/lượng, khoảng cách với thế giới là 18 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua. Tuy nhiên, tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng SJC tăng 5 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng miếng SJC tăng 5 triệu đồng/lượng từ đầu tuần đến nay.

Ở phân khúc vàng nhẫn, mặt bằng giá cũng tăng mạnh trong vòng 1 tuần qua. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 141,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn Phú Quý giao dịch quanh 148-151 triệu đồng/lượng.

Điểm đáng chú ý là dù giá vàng trong nước tăng mạnh, khoảng cách giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới quy đổi lại thu hẹp xuống còn khoảng 18 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 2 triệu đồng so với đầu tuần. Đây là tín hiệu cho thấy giá vàng thế giới tăng với tốc độ nhanh hơn, góp phần rút ngắn mức chênh lệch vốn duy trì ở mức rất cao trong thời gian qua.

Giới phân tích cho rằng, diễn biến của giá vàng trong tuần tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào xu hướng của thị trường quốc tế, đặc biệt là kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), biến động của đồng USD và nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới vẫn cao, ở quanh ngưỡng 17-18 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm sáng 5/7 ở mức 25.203 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở 26.073 - 26.463 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, trên thị trường tự do, đồng bạc xanh tiếp tục giao dịch quanh 26.700 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.720 đồng/USD ở chiều bán ra.

Ngọc Mai
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