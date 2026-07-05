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Kinh tế

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Công ty VKC Holdings bị phong tỏa tài sản

Duy Quang

TPO - Công ty CP VKC Holdings vừa bị Cục quản lý thi hành án dân sự - Thi hành án dân sự TPHCM phong toả tài khoản, tài sản. Số tiền bị phong tỏa là hơn 155 triệu đồng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Tân Bình.

Tuần qua, VN-Index giảm 9,83 điểm xuống 1.862,08 điểm. Khối lượng giao dịch bình quân trên sàn HoSE đạt 619 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 17.434 tỷ đồng/phiên. Ngược lại, VN-Index giảm 9,83 điểm về mức 307,57 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 110,9 triệu đơn vị, tương ứng hơn 2.904 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 1,64 triệu đơn vị, tương đương hơn 33 tỷ đồng.

Với thị trường UPCoM, khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp với 4,95 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 2.045 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 29/6-3/7 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 114,2 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 3.075 tỷ đồng.

VKC Holdings bị phong tỏa tài sản

Công ty CP VKC Holdings (mã chứng khoán: VCK) vừa nhận được quyết định của Cục quản lý thi hành án dân sự - Thi hành án dân sự TPHCM về việc phong toả tài khoản, tài sản đối với VCK. Số tiền bị phong tỏa là hơn 155 triệu đồng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Tân Bình.

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VKC Holdings có tiền thân là Công ty CP Cáp nhựa Vĩnh Khánh ạ. Ảnh: VKC.

VKC Holdings vừa bầu ông Đỗ Thành Nhân (45 tuổi) vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, từ ngày 29/6. Trước đó, ông Nhân làm Chủ tịch tại Công ty CP Louis Holdings. Tuy nhiên, ông Nhân bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 20/4/2022 về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng quản trị VKC nhiệm kỳ mới gồm ông Đỗ Thành Nhân, ông Thân Xuân Nghĩa, ông Nguyễn Văn Thọ, ông Huỳnh Văn Thành và bà Phạm Thị Lan. Trong đó, ông Nhân và ông Thành là 2 thành viên mới. Theo công bố, ông Nhân hiện không sở hữu cổ phiếu VKC và không có khoản nợ với công ty.

Hội đồng quản trị VKC cũng thông qua phương án chuyển nhượng các khoản phải thu và quyền đòi nợ cho Công ty CP Thiên Hoàng Holdings - doanh nghiệp mới thành lập do ông Nhân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

VKC dự kiến đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn May mặc Velora và chuyển ngành nghề kinh doanh chính sang sản xuất trang phục. Hiện, cổ phiếu VKC chỉ được giao dịch vào thứ Sáu hằng tuần và có thị giá khoảng 1.300 đồng/cổ phiếu.

Quý I năm nay, VKC Holdings ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ hơn 11 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 9,2 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/3, VKC Holdings đang ghi nhận lỗ luỹ kế hơn 527 tỷ đồng, bằng 264% vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu âm hơn 305 tỷ đồng. Cuối quý I/2026, VKC Holdings còn tổng dư nợ lên tới 361 tỷ đồng.

Cổ phiếu DGC vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đưa cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 9/7. Lý do, DGC chưa họp đại hội cổ đông thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo.

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Cổ phiếu DGC vào diện cảnh báo kể từ ngày 9/7.

Trước đó, HoSE cũng đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Sau đó, HoSE đưa cổ phiếu DGC vào diện cảnh báo do tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025. Như vậy, cổ phiếu DGC đang ở trạng thái cao nhất là hạn chế giao dịch.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) với số tiền 85 triệu đồng, do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Tập đoàn Lộc Trời chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu sau bằng tiếng Anh và tiếng Việt bao gồm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý III/2025, quý IV/2025, quý I/2026; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2025 được soát xét; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 được kiểm toán; báo cáo thường niên năm 2025.

Duy Quang
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