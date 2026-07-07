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Kinh tế

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động

P.V

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-QLGS5 ngày 29/6/2026 của Cục Quản lý, giám sát Tổ chức tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển.

Nội dung về việc tham gia hệ thống thanh toán quốc tế bổ sung vào khoản 25 Điều 4 Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP số 42/GP-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 16 tháng 6 năm 2021. Theo đó, PGBank được tham gia hệ thống thanh toán quốc tế:

- Hệ thống của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT).

- Hệ thống thanh toán thẻ quốc tế của tổ chức thẻ quốc tế Visa.

Việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động được thực hiện theo quy định tại thông tư số 34/2024/TT-NHNN, nhằm đáp ứng đầy đủ quy định pháp lý đối với các ngân hàng đã tham gia hệ thống thanh toán quốc tế.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển trân trọng thông báo!

P.V
#Ngân hàng #Thịnh vượng #hệ thống thanh toán #SWIFT #Visa #giấy phép

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