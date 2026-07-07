Hé lộ số lượng kim cương PNJ tiêu thụ mỗi năm

Bình quân mỗi năm, PNJ sử dụng từ vài chục nghìn cho tới cả trăm nghìn carat kim cương, đồng thời tích cực tái sử dụng nguồn nguyên liệu này thông qua hoạt động thu đổi.

Tiêu thụ cả trăm nghìn carat kim cương mỗi năm

Theo báo cáo thường niên những năm gần đây của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ), kim cương là một trong những nguyên liệu quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Kim cương là một trong những nguyên liệu quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PNJ. Ảnh: PNJ.

Cụ thể, năm 2020, PNJ cho biết doanh nghiệp đã sử dụng 52.137 carat kim cương nguyên liệu, con số này tăng lên 74.805 carat vào năm 2021 và đạt mức kỷ lục 146.298 carat trong năm 2022.

Sang năm 2023, doanh nghiệp không còn tách riêng số lượng kim cương nguyên liệu sử dụng hàng năm mà gộp chung với các nguyên liệu đá quý trong tổng nguyên vật liệu đầu vào, đạt hơn 2,47 triệu carat.

Đến năm 2024, PNJ trở lại công bố riêng lượng kim cương sử dụng trong năm ở mức 107.970 carat.

Trong báo cáo thường niên 2025, nhà bán lẻ trang sức lớn nhất thị trường Việt Nam tiếp tục không tách riêng lượng kim cương sử dụng làm nguyên liệu chế tác trang sức mà gộp cùng đá quý và đá thường, với tổng khối lượng nguyên vật liệu hơn 914.100 carat.

- Khối lượng kim cương sử dụng làm nguyên liệu chế tác trang sức, kinh doanh hàng năm của PNJ:

Trong hoạt động kinh doanh, PNJ xếp kim cương vào nhóm nguyên vật liệu không thể tái tạo, tức loại nguyên liệu có nguồn gốc từ tài nguyên hữu hạn, không thể tái sinh trong thời gian ngắn. Vì vậy, bên cạnh việc tối ưu hóa nguyên vật liệu nhằm giảm hao hụt trong quá trình sản xuất trang sức, doanh nghiệp còn tăng cường thu hồi sản phẩm từ khách hàng và ưu tiên sử dụng vật liệu tái chế làm nguyên vật liệu đầu vào.

Để phục vụ hoạt động giám định và kiểm soát chất lượng, PNJ sở hữu Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ Laboratory). Trong báo cáo thường niên 2025, doanh nghiệp này được giới thiệu có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám định kim cương, đá quý và kim loại quý, với đội ngũ chuyên gia được đào tạo thường xuyên cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Từ tháng 12/2024, PNJ Laboratory chính thức đổi nhận diện thương hiệu thành P-Lab, được xem là bước chuẩn bị cho chiến lược phát triển dài hạn.

Theo giới thiệu của PNJ, P-Lab được xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025, là một trong số ít đơn vị tại Việt Nam được cơ quan quản lý cho phép xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ nhằm hỗ trợ giải quyết các tranh chấp liên quan. Các chứng thư giám định của đơn vị cũng được cho biết áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, trong đó có tiêu chuẩn của Gemological Institute of America (GIA).

P-Lab là công ty con của PNJ, chuyên thực hiện dịch vụ giám định kim cương, đá quý và kim loại quý. Ảnh minh họa: Reuters.

Về kết quả hoạt động, PNJ không công bố doanh thu cụ thể của đơn vị giám định này mà chỉ nêu các chỉ tiêu tăng trưởng. Năm 2021, PNJ Laboratory ghi nhận doanh thu tăng 17% so với năm trước, đồng thời tỷ lệ giao hàng đúng hẹn đạt trên 95%.

Năm 2022, doanh thu dịch vụ kiểm định tiếp tục tăng 32% so với năm 2021. Đến năm 2023, dù thị trường trang sức gặp nhiều khó khăn, PNJ cho biết PNJ Laboratory vẫn hoàn thành các chỉ tiêu KPI nhờ mở rộng tìm kiếm và phục vụ khách hàng.

Tuy nhiên, kể từ khi đổi tên thành P-Lab vào cuối năm 2024, doanh nghiệp không còn công bố riêng tình hình hoạt động hay kết quả kinh doanh của đơn vị này trong các báo cáo thường niên.

Vốn điều lệ 10 tỷ đồng

Theo thông tin từng được đăng tải trên website doanh nghiệp trước khi đổi tên thành P-Lab vào cuối năm 2024, PNJ Laboratory từng chiếm khoảng 70% thị phần giám định kim cương và đá quý tại Việt Nam. Đơn vị này cho biết mỗi tháng thực hiện hơn 10.000 lượt kiểm định, trong đó phần lớn là các sản phẩm kim cương.

Doanh nghiệp hiện là 1 trong 3 công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn, cùng với Công ty TNHH MTV Chế tác và kinh doanh trang sức (PNJP) và Công ty TNHH MTV Thời trang CAO (CAF).

Tại ngày 31/3, giá trị khoản đầu tư của PNJ vào P-Lab được ghi nhận ở mức 10 tỷ đồng, thấp nhất trong 3 công ty con. Trong khi đó, doanh nghiệp đầu tư hơn 500 tỷ đồng vào PNJP và 211 tỷ đồng vào CAF.

Dù quy mô vốn không lớn, P-Lab vẫn có nhiều giao dịch phát sinh với công ty mẹ trong quá trình hoạt động. Theo báo cáo thường niên các năm 2023-2025, PNJ thường xuyên sử dụng dịch vụ giám định và thử nghiệm của P-Lab.

Năm 2023, doanh nghiệp thanh toán gần 6,83 tỷ đồng cho các dịch vụ này; năm 2024 tăng lên hơn 10,7 tỷ đồng và năm 2025 đạt gần 9,2 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, P-Lab cũng trả tiền thuê mặt bằng cho PNJ với giá trị gần 1,1 tỷ đồng/năm trong giai đoạn 2023-2024 và khoảng 500 triệu đồng trong năm 2025.

Ngoài các giao dịch dịch vụ, báo cáo tài chính năm 2023 còn ghi nhận quan hệ vay vốn giữa hai bên.

P-Lab trở thành tâm điểm chú ý sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố và bắt tạm giam ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc công ty, để điều tra liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia.

Phản hồi về vụ việc, P-Lab và PNJ khẳng định vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân. Cả 2 doanh nghiệp đều đang phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng.

Trong buổi họp với nhà đầu tư ngày 6/7, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ khẳng định toàn bộ kim cương của doanh nghiệp đều được nhập khẩu theo đường chính ngạch. PNJ chỉ kinh doanh kim cương nhập khẩu từ Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc), không mua kim cương trên thị trường nội địa.

Theo bà Dung, P-Lab không có chức năng kinh doanh kim cương mà chỉ thực hiện hoạt động kiểm định, do đó không phát sinh hoạt động mua bán tại đơn vị này.

Giữa PNJ và P-Lab cũng chỉ có hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định, không có hợp đồng giao dịch mua bán. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có sản phẩm nào trong số hơn 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua các kênh phân phối của PNJ.