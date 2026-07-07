Hưng Yên Group và JLand Group hợp tác nghiên cứu phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (“Hưng Yên Group”) – công ty thành viên của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“KBC”) – và JLand Group (“JLG”) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (“MoU”) nhằm nghiên cứu, đề xuất và thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

Đại diện Hưng Yên Group và JLG tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ (“MoU”) tạo khuôn khổ để hai bên đánh giá các mô hình phát triển khu công nghiệp tích hợp, bền vững và sẵn sàng phục vụ nhà đầu tư, bao gồm định hướng chiến lược, khuôn khổ hợp tác, yêu cầu hạ tầng, phương án thu hút nhà đầu tư và lộ trình triển khai, phù hợp với quy hoạch địa phương, các ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội và quy định pháp luật hiện hành.

Trọng tâm của hợp tác là tham khảo kinh nghiệm của JLG với vai trò là nhà phát triển tổng thể của Ibrahim Technopolis (“IBTEC”) tại Johor, Malaysia, đặc biệt là Sedenak Tech Park (“STeP”) – hạt nhân về trung tâm dữ liệu và hạ tầng số của IBTEC. IBTEC đang được phát triển như một hệ sinh thái công nghiệp và đổi mới sáng tạo tích hợp, kết hợp quỹ đất công nghiệp, hạ tầng tiện ích, kết nối số, logistics, phát triển bền vững, nguồn nhân lực và cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư nhằm phục vụ các ngành công nghiệp có giá trị cao.

Đại diện JLG chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình hạ tầng công nghiệp thế hệ mới tại Johor, Malaysia.

IBTEC tiếp tục nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ quốc tế trong các lĩnh vực trung tâm dữ liệu, hạ tầng số, logistics và các ngành công nghiệp có giá trị cao, qua đó củng cố vai trò là một trong những nền tảng mới nổi tại Johor cho các khoản đầu tư dẫn dắt bởi công nghệ. Mô hình này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quy hoạch hạ tầng công nghiệp như một hệ sinh thái vận hành tích hợp, kết hợp quỹ đất công nghiệp, hệ thống tiện ích tiên tiến, kết nối số, các nguyên tắc phát triển bền vững, cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư hiệu quả và các dịch vụ hỗ trợ toàn diện để phục vụ các ngành công nghiệp có giá trị cao ở quy mô lớn.

Đối với Johor nói riêng và Malaysia nói chung, hợp tác này tiếp tục củng cố vai trò của IBTEC như một nền tảng tham chiếu cấp khu vực về hạ tầng công nghiệp thế hệ mới, đồng thời thể hiện năng lực và kinh nghiệm của Malaysia trong phát triển các hệ sinh thái công nghiệp tích hợp, bền vững và sẵn sàng phục vụ nhà đầu tư.

Hợp tác này cũng có thể tạo ra một nền tảng xúc tiến đầu tư hai chiều, cho phép JLG nghiên cứu các cơ hội tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để KBC và Hưng Yên Group giới thiệu các khách thuê và nhà đầu tư phù hợp trong mạng lưới của mình đến IBTEC và Johor như những điểm đến mở rộng tiềm năng.

Đối với Hưng Yên Group và KBC, hợp tác với JLG tạo cơ hội để đánh giá khả năng vận dụng các kinh nghiệm quốc tế phù hợp vào Việt Nam. Điều này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ phát triển các mô hình khu công nghiệp công nghệ cao có năng lực cạnh tranh quốc tế cao hơn, mức độ sẵn sàng phục vụ nhà đầu tư tốt hơn và khả năng thu hút các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao hơn.

Việc ký kết đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hợp tác quốc tế của Hưng Yên Group và KBC trong lĩnh vực khu công nghiệp thế hệ mới. Hợp tác này cũng hỗ trợ chiến lược của KBC nhằm nâng tầm mô hình phát triển khu công nghiệp theo hướng các nền tảng dẫn dắt bởi công nghệ, tích hợp và có định vị toàn cầu, phù hợp với xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra.

Bên cạnh thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, hợp tác này cũng được kỳ vọng mang lại các giá trị xã hội dài hạn. Việc nghiên cứu và phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao có thể góp phần tạo thêm việc làm chất lượng cao, tăng cường phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật, tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng, đồng thời thúc đẩy các tiêu chuẩn phát triển công nghiệp xanh hơn, bền vững hơn và hướng tới cộng đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, tại buổi làm việc với đại diện JLand Group, Hưng Yên Group và KBC.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP, cho biết:

“Việt Nam đang bước vào một giai đoạn bản lề trong quá trình phát triển công nghiệp, một giai đoạn đòi hỏi hạ tầng ở một chuẩn mực mới: thông minh hơn, xanh hơn và có khả năng cạnh tranh trên quy mô toàn cầu. MoU với JLG là một bước đi có chủ đích hướng tới tầm nhìn đó. Bằng việc kết hợp kinh nghiệm sâu rộng của KBC trong phát triển khu công nghiệp với cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái của JLG thông qua IBTEC, chúng tôi đang chuyển hóa tầm nhìn thành hành động. Chúng tôi tin tưởng rằng hợp tác này sẽ đặt nền tảng vững chắc để phát triển các mô hình thực tiễn, sẵn sàng phục vụ nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng công nghiệp tiếp theo của Việt Nam theo hướng giá trị cao và công nghệ cao.”

Datuk Sr. Akmal Ahmad, Tổng Giám đốc Tập đoàn JLand Group, chia sẻ:

“Khi nhu cầu về hạ tầng công nghiệp thế hệ mới ngày càng tăng trên toàn khu vực, JLG nhận thấy cơ hội để đi trước tại những thị trường có nền tảng vững chắc và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. MoU với Hưng Yên Group và KBC cho phép chúng tôi nghiên cứu cách thức mô hình dựa trên hệ sinh thái mà chúng tôi đang xây dựng thông qua IBTEC có thể được điều chỉnh để áp dụng bên ngoài Johor, Malaysia, thông qua hợp tác với các đối tác địa phương có năng lực nhằm nghiên cứu các mô hình hạ tầng công nghiệp có khả năng mở rộng, bền vững và sẵn sàng phục vụ nhà đầu tư cho Việt Nam.”

MoU là cơ sở để các bên tiếp tục nghiên cứu, trao đổi thông tin và hoàn thiện các đề xuất hợp tác cụ thể trong giai đoạn tiếp theo. Bất kỳ hoạt động triển khai tiếp theo nào cũng sẽ được thực hiện phù hợp với quy hoạch và các ưu tiên phát triển của địa phương, trình tự, thủ tục pháp lý và các yêu cầu pháp luật hiện hành.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đại diện JLG, Hưng Yên Group và KBC tại buổi làm việc về định hướng hợp tác phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao.

Việc ký kết MoU giữa Hưng Yên Group và JLG là bước khởi đầu quan trọng trong việc nghiên cứu các mô hình khu công nghiệp công nghệ cao hiện đại, tích hợp, xanh và bền vững tại Việt Nam. Khi được thẩm định và triển khai theo lộ trình phù hợp, các mô hình này được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, tăng cường thu hút đầu tư quốc tế và tạo ra thêm các cơ hội việc làm chất lượng cao.